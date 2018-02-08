Эстонская разведка поведала о слабых местах российской армии

Таллин, , 23:01 — REGNUM Прибалтийский регион имеет для России первостепенное военное значение, сообщает опубликованный 8 февраля ежегодник департамента внешней разведки Эстонии.

Отчет эстонской разведки утверждает, что авторитарный режим России неизбежно продолжит военное давление и устрашение Эстонии, Латвии и Литвы

По мнению эстонских спецслужб, искаженная реальность, в которой существует Россия, может привести Кремль к мысли, что коллективная защита НАТО не эффективна.

При этом уточняется, что для вооруженных сил России «по прежнему» характерны небрежность, воровство, коррупция и низкий моральный уровень, приводящий к массовым дисциплинарным нарушениям.

Эстонские разведчики предсказывают, что углубление экономических трудностей и инфляция усилят эти проблемы в Вооруженных силах России и поэтому опасность вооруженных инцидентов в Прибалтике в ближайшем будущем только возрастет.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис обсудил соглашение парламентских партий по внешней политике и политике безопасности и планы до 2020 года выделять на оборону 2,5% от ВВП.

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