ЦИК выяснил, что Собчак и её муж скрыли ряд счетов в банках

Москва, , 21:04 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Российской Федерации выявила ряд неточностей в сведениях о доходах и имуществе, которые предоставила телеведущая Ксения Собчак, баллотирующаяся на пост президента России. Такая информация следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК.

Напомним, все кандидаты на этапе своего выдвижения предоставляют в Центризбирком полные данные об источниках своих доходов, имуществе, счетах и ценных бумагах. Речь идёт о данных за последние шесть лет, предшествующие году назначения выборов, в отношении кандидата, а также его супруга или супруги. ЦИК тщательно проверяет эти сведения.

ЦИК зарегистрировал Собчак кандидатом на выборах президента России и после этого обнародовал все данные, которые она предоставляла в комиссию на этапе выдвижения. Выяснилось, что ЦИК нашел у Собчак два счета на общую сумму 391 тыс. рублей, информацию о которых она не предоставила.

Всего Собчак предоставила информацию о 28 банковских счетах, на которых в общей сложности находятся порядка 417 млн рублей. Однако были обнаружены ещё два счета в Сбербанке. На одном из них около 221 тыс. рублей, на втором — порядка 170 тыс. руб. Эти данные были предоставлены Центризбиркому самим банком.

С супругом Собчак — телеведущим Максимом Виторганом ситуация оказалась ещё хуже. В сведениях, предоставленных в ЦИК, не были указаны некоторые источники и суммы его доходов.

Оказалось, что, по данным Федеральной налоговой службы (ФНС) за 2011 год, у Виторгана значатся доходы в различных организациях. Так, в «Другом театре» он получил 15 тыс. рублей, в кинокомпании «Квадрат» — 23 тыс. рублей. В 2013 году — 1 тыс. рублей в «Медиа групп «Выход», в 2015 году — «Ягуар Ленд Ровер» заплатил ему 120 тыс. рублей и «Райффайзенбанк» заплатил чуть более 3 тыс. рублей.

Кроме того, у Виторгана, помимо указанных семи счетов (общая сумма 3 млн 981 тыс. рублей), были найдены ещё четыре счета в «Райффайзенбанке»: на двух из них примерно по 3 тыс. рублей, на двух других — 16 тыс. и 72 тыс. соответственно.