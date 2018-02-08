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Нас унижают на Олимпиаде каждую минуту – депутат Константин Затулин

Политика

Россия оказалась виновна тем, что просто существует

Нас унижают на Олимпиаде каждую минуту – депутат Константин Затулин
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Кастет

Москва, 8 февраля 2018, 20:52 — REGNUM  Россия проявила слабину, когда поддержала решение её спортсменов ехать на Олимпиаду в Южную Корею, считает первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин. Об этом он заявил 8 февраля в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», комментируя решение, обязывающее российских спортсменов выступать под нейтральной символикой на спортивных состязаниях в Пхёнчхане.

«Там унижают наше достоинство каждую минуту и продолжат делать дальше, — констатировал законодатель. — Мы проявили слабину, когда приняли решение поддержать желание наших спортсменов ехать на Олимпиаду. Природа происходящего очевидна. Это давление, цель которого — унизить достоинство нашей страны. Мы виноваты только тем, что просто существуем».

При этом парламентарий сравнил происходящее с берлинской Олимпиадой 1934 года.

Напомним, что у российских спортсменов всё-таки есть шанс появиться на соревнованиях с символикой Родины. Как сообщало ранее ИА REGNUM со ссылкой на «Р-спорт», команда «Олимпийских атлетов из России» (ОАР) на Олимпиаде сможет купить и носить шапки цвета российского триколора. В официальном магазине Олимпийских игр продаются шапки, выполненные в цветах флага России, с надписью «Пхёнчхан-2018». Стоимость одной шапки составляет около 950 рублей. Известно, что данная продукция официально не запрещена для использования спортсменами. Поэтому спортсмены (ОАР) могут использовать её во время пребывания на олимпийских объектах.

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