Белоруссия готова ввести миротворцев в Донбасс — Украина ждет

Киев, , 19:30 — REGNUM Белоруссия выразила готовность направить свой военный контингент для участия в миротворческой миссии ООН в Донбассе. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью изданию «Известия».

"Что может предложить для этого Минск? Беларусь сохраняет непредвзятую и честную по отношению ко всем участникам конфликта позицию. Мы не гонимся за какими-то лаврами. Но это конфликт в нашем регионе, в нашей семье. В прямом смысле слова. Поэтому дополнительным способом помочь конфликтующим сторонам может стать ввод в Донбасс миротворцев — разумеется, в том числе и белорусских. Об этом наш президент говорил еще в 2014 году, и мы от своих слов не отказываемся», — сказал Макей.

При этом дипломат отметил, что президент Лукашенко поддерживает возможное расширение формата переговоров по Украине.

«Подключить к нему пока якобы «сторонние», но на самом деле весьма заинтересованные государства, в первую очередь Соединенные Штаты», — добавил Макей.

В свою очередь эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич считает, что Белоруссия «пытается актуализировать свою площадку для переговоров между Киевом и Кремлем, поскольку опасается прихода «русской весны» на свою территорию».

«Последнее время поднимается и вопрос эффективности, целесообразности минской площадки для переговоров, которая для белорусского правительства критично важна. Это определенная надежда на гарантии того, что страна не повторит путь Украины, став жертвой российской политики. Тем более что в формате «защиты последнего диктатора Европы» рассчитывать на более-менее адекватную реакцию ЕС и США не приходится. В случае «участника миротворческого процесса» надежда на таковую есть», — написал Тышкевич в своем блоге на портале «Обозреватель» 8 февраля.

По его словам, участие Минска в миротворческой миссии добавит Белоруссии политический и экономический вес на международной арене.

«В случае проблем у Беларуси под руководством Лукашенко, никто ее защищать не будет. Европа выскажет сожаления, а украинцы принесут цветы под белорусское посольство. И на этом все закончится. А вот если агрессия будет в отношении участника миротворческой миссии, причем на территории Европы, то это уже может вызвать определенную дипломатическую реакцию со стороны ЕС и США», — сказал Тышкевич.

«Второе. Если ты участник миротворческой миссии в каком-то регионе, особенно, если он важный, то получаешь определенные возможности для расширения экономического сотрудничества. Донбасс необходимо, как бы там ни было, пытаться восстанавливать, и его будут восстанавливать, в том числе с привлечением европейских денег. Это дополнительная возможность «повоевать» за украинский рынок», — добавил он.

При этом экс-министр обороны, представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Евгений Марчук раскритиковал Киев за неспособность налаживать союзнические отношения с соседними странами, в частности с Белоруссией.

«А как «улучшились» наши отношения с Беларусью за этот год, не говоря уже о Польше, Венгрии. На подходе Румыния. «Хорошо» Украина поработала со своими соседями за прошедший год. Остались Словакия и Болгария», — написал Марчук в Фейсбуке.

В то же время политолог Виталий Кулик отметил, что ввод миротворцев ООН в Донбасс может «нести в себе некоторые негативные моменты, которые требуют выявления и анализа».

«Критическое рассмотрение идеи миротворческой операции через призму потенциального негатива нужно хотя бы для того, чтобы не мостить дорогу в ад добрыми намерениями и быть готовыми к минимизации последствий возможного нежелательного для Украины развития событий. Такой критический подход тем более важен, что мы имеем дело с Россией, которая возвела лицемерие и мошенничество в ранг добродетели и принципов государственной политики. Если РФ что-то предлагает или на что-то соглашается — значит, она созрела для очередной подлости. Поэтому когда она предлагает миротворческую операцию и согласилась на переговоры по этому вопросу, то наверняка для Украины есть довольно опасные подводные рифы», — написал Кулик в Фейсбуке.

Как сообщалось ранее, специальный представитель госдепартамента США Курт Волкер заявил, что Российская Федерация уже не исключает такого варианта, когда миротворческая миссия ООН будет развернута на всей территории Донбасса, включая участок российско-украинской границы. Именно на таком варианте размещения «голубых касок» настаивали Украина, Германия, Англия, США и Франция.

Напомним, 5 сентября 2017 года президент Росссии Владимир Путин отметил, что ввод в Донбасс миротворцев пошел бы на пользу разрешению конфликта в Добассе. При этом президент поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение Совбеза ООН.