Египет: верхи сотрудничают с Израилем, а низы не хотят

Авигдор Эскин, , 18:47 — REGNUM

От будущего египетско-израильского сосуществования зависит стабильность на Ближнем Востоке. Так полагают обычные эксперты, устраивающие в этом году многочисленные конференции о пользе мирных соглашений, подписанных сорок лет назад. Однако настоящие знатоки отнесутся к таким посылам скептически, как и к значимости «палестинской проблемы».

Для тех, кто не читал и не слушал новостей последние десять лет: Ближний Восток раздираем кровавыми конфликтами, войнами, массовым террором, мракобесием и безудержным грабежом. Всё это не имеет никакого отношения к Израилю. Если мы посмотрим на уровень насилия между Израилем и палестинцами за последние десять лет и сравним это с происходящим у соседей, то удивимся не только собственному миролюбию, но и относительному смирению палестинских соседей.

Как мы уже сообщали, власти Египта позволяют Израилю не менее пяти раз в месяц проводить операции против террористов на Синайском полуострове. Год назад в Совете Безопасности ООН Египет предпринял усилия, чтобы перенести голосование, осуждающее израильские поселения в Иудее, Самарии и Иерусалиме. Интересно, что Россия тоже пыталась перенести то пресловутое голосование.

Дело было так. Чуть больше года назад администрация Обамы решила воздержаться в Совете Безопасности ООН при обсуждении израильской политики заселения спорных территорий. При отказе от применения вето США резолюция должна была быть принятой. Это произошло уже после избрания Трампа, который наверняка распорядился бы заблокировать антиизраильскую резолюцию. Египет и Россия намеревались голосовать за арабов, но попытались помочь Израилю перенести голосование так, чтобы оно произошло уже после смены власти в США.

Голосование не перенесли, но сам факт, что Египет так заботился об интересах Израиля в Совете Безопасности — это явление беспрецедентное. Пусть даже в ответ на активное лоббирование Израилем интересов правительства Сиси в конгрессе США.

Если же мы проверим, как относятся простые египтяне к Израилю, то ужаснемся. При опросе два года назад Саудовская Аравия была египтянами названа самой дружественной страной — +88. А самым враждебным оказался Израиль с минусом 88.

В государственных СМИ Египта не утихает пропаганда ненависти невиданных масштабов. Так, полтора месяца назад крупнейший египетский историк Басам Аль-Шама рассказывал по центральному государственному телеканалу о том, как евреи устроили после войны Холокост немцам. Евреи собирали немцев в концентрационных лагерях и там издевались над ними. Историк говорил о двух-трех миллионах жертв среди немцев. А ведущий колумнист газеты «Аль-Ватан» Махмуд Халиль опубликовал хвалебную статью о телевизионном сериале «Всадник без головы», в котором до зрителя доносят прямым образом идеи «Протоколов сионских мудрецов».

Излишне добавлять, что в израильской прессе ничего подобного появиться не может по определению. Там до сих царит либеральное настроение: приветствовать мир с Египтом любой ценой.

Таким образом, межгосударственные египетско-израильские отношения крепнут на удивление. Правительство Сиси относится к ХАМАСу в Газе еще более бескомпромиссно, чем израильтяне, ибо ХАМАС — прямой филиал «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а это главные враги нынешней власти в Египте.

Более того. Палестинский вопрос перестал будоражить не только египтян, но и арабский мир в целом. Они вполне явственно осознают, что не видать им палестинского государства и не видать им вторжения в Израиль потомков беженцев 1948 года.

В неоглашаемых сферах сотрудничество с Израилем просто процветает. И кажется, что всё идет в том направлении, о котором мечтали наши левые либералы.

Однако никакие стратегические перемены не изменили общего настроя арабского мира к Израилю. Они не готовы мириться с существованием в их среде не просто еврейского государства, а — сильного и преуспевающего.

Лидеры Египта в особенности и их арабские коллеги в целом и даже иранские аятоллы способны на вполне прагматические действия, когда им это выгодно. Сотрудничество в сфере безопасности, разведки, сельского хозяйства, медицины — всегда пожалуйста. Но дружба и отказ от идеи уничтожить Израиль — никогда. Таковы основы их мировоззрения.

Как говорил покойный премьер-министр Израиля Ицхак Шамир: «Арабы — это те же арабы, а море — оно то же море».

Наши арабские соседи, пожалуй, согласятся в этом с Шамиром.

Иерусалим