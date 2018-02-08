Эрдоган: Турция возьмёт Идлиб

Анкара, , 18:09 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия обязательно вторгнется в сирийскую провинцию Идлиб и устранит исходящую оттуда террористическую угрозу. Такое заявление Эрдоган сделал сегодня, 8 февраля, выступая перед главами местных администраций Турции.

Эрдоган подчеркнул, что турецкие вооруженные силы продолжат борьбу с терроризмом несмотря на призыв западных стран её прекратить.

«После того, как мы справимся с террористами в Африне, мы справимся с ними и в Идлибе», — сказал президент Турции.

Он также подчеркнул, что Анкара намерена очистить весь северо-запад Сирии от террористов, чтобы обеспечить возвращение на родину сирийских беженцев, находящихся в турецких лагерях.

Напомним, турецкая армия уже давно воюет на территории Сирии, а 20 января турки начали новую военную операцию против курдских сил на северо-западе Сирии в районе населенного пункта Африн. Операция эта называется «Оливковая ветвь».

Несколько дней назад Эрдоган заявил, что в Сирии турецкая армия воюет с террористическими организациями, которые «всем хорошо известны». Речь идёт о «Силах народной самообороны» (YPG, курдские силы), «Демократическом союзе» (PYD, курды), Рабочей партии Курдитсана (РПК) и «Исламском государстве» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Стоит отметить, что практически все курдские организации в Турции считаются террористическими.