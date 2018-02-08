По просьбе ООН создаются полицейские силы ОДКБ

Москва, , 18:50 — REGNUM В 2017 году ОДКБ по просьбе ООН приступила к формированию миротворческого подразделения полицейской направленности. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на встрече с журналистами рассказал заместитель генсека ОДКБ Валерий Семериков.

«Вся подготовительная работа уже проведена, — пояснил он. — Согласованы все предварительные вопросы. Осталось принять соответствующий нормативный документ, который бы узаконил создание такого подразделения. Процесс идёт, и я думаю, что в 2018 году будут приняты соответствующие решения».

При этом он рассказал, почему речь идёт именно о полицейском направлении.

«Во многих миротворческих миссиях ООН акцент делается именно на участие полицейского контингента, — отметил Семериков. — Уходят от воинских контингентов. Мы не исключаем, что наш потенциал может быть задействован в миссиях ООН. Мы готовим наших миротворцев с учётом стандартов и требований ООН».

Кроме того, он признался, что особую настороженность вызывает ситуация с незаконной миграцией.

«Мы ежегодно проводим операцию «Нелегал», — проинформировал Семериков. — По её итогам было задержано порядка 20 тыс. человек, нарушивших миграционное законодательство. Нашими спецслужбами было задержано 1400 человек, находящихся в международном розыске. В результате анализа эффективности этой операции в этом году в Минске принято решение придать этой операции характер постоянно действующей».

Напомним, что о проблеме нелегальной миграции в России говорилось и в докладе о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ за 2016 год. Если верить его авторам, несмотря на большую работу, проведённую законодательными и правоприменительными органами, в Российской Федерации находится от 8 до 10 млн нелегальных мигрантов. Кроме того, отмечается, что в Российской Федерации постоянно более 90 суток находятся 3,4 млн человек, не оформивших документы, предоставляющие им право на пребывание в нашей стране; из них 81,4% — граждане государств — членов СНГ.