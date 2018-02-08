Финалисты конкурса «Лидеры России» «приглянулись» партии «Единая Россия»

Сочи, Краснодарский край, , 17:35 — REGNUM В Сочи, в парке науки и искусства «Сириус» проходит финал Всероссийского конкурса «Лидеры России». В нем принимают участие 300 управленцев из 54 регионов России, показавшие наилучшие результаты по итогам полуфиналов.

Финал конкурса будет проходить в течение пяти дней, программа каждого дня посвящена определенной теме. В первый день перед финалистами конкурса выступили: мэр Москвы Сергей Собянин, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, президент — председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф.

Подробности: В Сочи открывается финал конкурса «Лидеры России»

Второй день финала — 8 февраля — «День наставника», в его работе принимают участие 39 наставников конкурса «Лидеры России» из числа ведущих управленцев страны, среди которых главы федеральных министерств и ведомств, губернаторы, руководители крупнейших государственных и частных компаний, общественных и деловых ассоциаций. Наставники наблюдают за работой финалистов в ходе оценочных мероприятий и смогут оценить потенциал участников при выполнении заданий, составленных в том числе самими наставниками.

Один из наставников конкурса — заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак рассказал журналистам, что провел личные встречи с шестью финалистами, и по итогу встреч достигнуты договоренности о том, что все они приедут в Москву для более подробного общения с руководством партии «Единая Россия».

«Само название конкурса содержит слово «лидерство». Это активная позиция, и ребята, которые прошли в финал, имеют высокий уровень мотивации, а мотивация — это тот движок, который позволяет реализовывать их активность, причем в очень разных сферах, — отметил Андрей Турчак, — У меня сегодня был интересный кейс, связанный с нашей задачей обновления партии, и он вызвал огромный интерес у финалистов конкурса. Были сделаны многочисленные предложения прикладного характера, которые мы, естественно, постараемся реализовать на практике. Помимо тестирования, мы провели ряд личных встреч, и с высокой долей вероятности многие, с кем я общался, будут задействованы в работе партии».

«Пока мы общались лично с шестью кандидатами, и договорились о том, что все они приедут в Москву, и мы поговорим уже более предметно», — отметил секретарь Генерального совета «Единой России».

По его словам, партия нуждается в обновлении, в перезагрузке, «и это связано не текущей избирательной кампанией, а с электоральными задачами, которые стоят перед партией на среднесрочный и долгосрочный период, с учетом подготовки к выборам в Государственную думу, которые пройдут в 2021 году».

«Поэтому этот запрос на обновление мы должны реализовывать. Это связано не столько с ребрендингом партии в части фирменного стиля, это связано с содержательной перенастройкой партии, с ревизией того, с чем партия пришла к 2018 году. Это вопрос и запрос на кадровое обновление, и в данном случае конкурс «Лидеры России» абсолютно стыкуется с нашей задачей поиска и формирования кадровых резервов. Наша задача не просто выявить сотню победителей — по сути, победителем является каждый из ребят, который участвовал в этом конкурсе. Даже если они не прошли региональный или окружной этап отбора — они все для себя уже победители. И та задача, которую мы ставим перед нашими руководителями в регионах — это работа с этими ребятами, использование кадрового резерва в их лице, в том числе в партийной работе», — подчеркнул Андрей Турчак.