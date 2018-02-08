США ведут исследования биологического оружия вблизи границ РФ — Захарова

Москва, , 17:33 — REGNUM Военно-биологическая деятельность вызывает в России большую обеспокоенность. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Есть определённая озабоченность относительно деятельности США в военно-биологической сфере. Прежде всего они связаны с поведением Вашингтона на площадке Конвенции запрещения биологического и токсинного оружия. На протяжении долгих лет Вашингтон упорно выступает против разработки юридически обязывающего протокола Конвенции, который бы содержал элементы её верификационного механизма», — заявила Захарова.

Вашингтон продолжает блокировать полноформатную деятельность на этом направлении. Между тем во многих государствах бывшего СССР стали появляться микробиологические лаборатории, которые «построены и оснащены на средства министерства обороны США», отметила дипломат.

«При постоянном участии американских военных биологов там осуществляется широкий спектр исследовательских работ с возбудителями особо опасных заболеваний. Конечно, это не может не вызывать обеспокоенность. Мы действительно серьезно озабочены тем, что Вашингтон, предлагая на первый взгляд благотворительную помощь в санитарно-эпидемиологической области, одновременно наращивает ничем и никем не контролируемый потенциал скрытного внезапного вмешательства в развитие ситуации в области биобезопасности не только в этих государствах, но и далеко за их пределами», — заявила Захарова.

В октябре 2017 года на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин заявил, что в России с неясной целью собирают биологический материал представителей различных этносов. Президент добавил, что такая деятельность ведется целенаправленно и профессионально, но в то же время выразил убеждение, что к этому нужно относиться без всяких страхов.