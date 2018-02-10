Хаос вокруг Байкала может обернуться катастрофой

Иркутск, , 00:17 — REGNUM Варварское освоение прибайкальских земель под нужды туризма, незаконное возведение турбаз и гостиниц в водоохранной зоне, ставит под угрозу экологическую безопасность этого уникального озера. О том, с какой ситуацией предстоит столкнуться тем, кто поставит перед собой задачу спасения Байкала на высоком уровне, пишет редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Федеральные чиновники, обращающие внимание на проблему, только когда она уже примет размах катастрофы, — вот беда отдаленных территорий России. Особенно явственно эта проблема выглядит в ближайшем рассмотрении того безобразия, которое творится вокруг Байкала. Незаконные строения, по большей части возводимые гражданами Китая и оформленные на подставных лиц, сами формы, которые принимает китайский отдых в заповедных зонах, и возмущение по этому поводу местных жителей, до сих пор не стали предметом должного реагирования со стороны местных властей. Мало того, дело может обернуться гораздо хуже. Сами местные власти потворствуют нещадной эксплуатации прибайкальской природы, на законодательном уровне принимая поправки вроде последней «Об утверждении границ водоохранной и рыбоохранной зон озера Байкал», которая сокращает охранные зоны с 500 до 200 метров.

Страшная ситуация требует принятия немедленных мер, в противном случае знаменитая китайская предприимчивость может не оставить ничего от природных сокровищ Байкала и вытеснить русское население с его берегов.

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