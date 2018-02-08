Новый командный центр НАТО будет построен в Германии

Берлин, , 16:45 — REGNUM На территории ФРГ руководство военного блока НАТО намерено построить новый центр планирования, логистики и командования, сообщает 8 февраля агентство DPA.

По информации агентства, с такой инициативой выступила глава военного ведомства ФРГ Урсула фон дер Ляйен. Её предложение было поддержано представителями других стран-участников альянса.

Уточняется, что командный центр будет строится недалеко от Кёльна и Бонна в земле Северный Рейн — Вестфалия. Сейчас в этом районе расположена штаб-квартира Объединенных сил обеспечения Бундесвера

Кроме того, новый центр управления НАТО будет построен также на территории США.

Напомним, летом 2017 года лидеры Германии и Франции выступили с предложениями создать вооруженные силы Евросоюза, способные действовать независимо от структур НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля французские СМИ заявили о планах официального Парижа увеличить свой вклад в бюджет военного альянса НАТО на 40%.

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