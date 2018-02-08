Президента Монголии лишают части полномочий главнокомандующего

Улан-Батор, , 16:34 — REGNUM Решение Конституционного суда, касающееся полномочий президента в условиях военного времени. обсудили сегодня, 8 февраля, в парламенте Монголии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 31 января 2018 года Конституционный суд вынес заключение о том, что «п.12.1.5 ст.12 закона об обороне Монголии, в котором сказано, что президент Монголии в военных условиях или в ситуациях, когда было объявлено военное положение, в рамках осуществления прав главнокомандующего получает право принимать законы, противоречит Конституции».

В Конституции Монголии при этом сказано, что высшим органом государственной власти Монголии, обладающим исключительным правом принятия законов в государстве, является Великий государственный хурал Монголии (парламент).

Данный вопрос был обсужден также на заседании постоянного юридического комитета. Большинство поддержало заключение Конституционного суда.

«В Конституции Монголии указано, что Великий государственный хурал обладает исключительным правом принятия законов в государстве. В соответствии с этим Конституционный суд вынес данное заключение. Но, к сожалению, в обществе распространяется ложная информация о том, что ограничиваются права президента», — заявил во время обсуждения полномочий президента член парламента Сандагийн Бямбацогт.

В итоге 76,4% депутатов, принявших участие в заседании, проголосовали в поддержку заключения Конституционного суда.