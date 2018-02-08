В Литве за два года хотят опять значительно повысить расходы на оборону

Вильнюс, , 16:04 — REGNUM Премьер Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 8 февраля, обсудил с лидером консерваторов Габриэлюсом Ландсбергисом соглашение парламентских партий по внешней политике и политике безопасности.

«Премьер с Ландсбергисом обсудил стратегические вопросы обороны Литвы, а также необходимость подписать соглашение между партиями, в котором отражались бы концептуальные решения — где, в каком направлении, в каком объеме и так далее должна развиваться армия нашей страны», — сказал BNS пресс-секретарь премьера Томас Бержинскас.

Лидер оппозиционных консерваторов Ландсбергис утверждает, что призвал премьера проявить инициативу и согласовать этот договор, потому что он обладает большими полномочиями, предлагая будущий размер финансирования системы обороны.

В проекте соглашения сейчас говорится: «Выделив в 2018 году на систему обороны 2% от ВВП, мы будем стремиться каждый год гарантировать равномерное увеличение финансирования». Консерваторы утверждают, что будут стремиться к тому, чтобы партии обязалась до 2020 года выделять на оборону 2,5% от ВВП.

«По моему пониманию, все, что связано с финансами, этот ответственность премьера, министра финансов и министра обороны. Мы обсудили, что премьер мог бы взять на себя роль лидера и взять согласование договора в свои руки», — сказал BNS Ландсбергис.

«В тексте соглашения должны быть обязательства до 2020 года, то, что будет запланировано в бюджетах. Это короткий период, три бюджета, точно можно сформулировать конкретные обязательства», — добавил он.

Премьер также встретился с представителем партии «Порядок и справедливость» Пятрасом Гражулисом. Пресс-атташе премьера утверждал, что на встрече была рассмотрена проблематика Клайпедского района.

Гражулис сказал BNS, что просил премьера помочь власти района гарантировать хорошие условия для будущих инвесторов.

«Мы пытаемся разговаривать, поскольку инвестиции не в свободной экономической зоне, так может чем-то поможет и государство, может даже и электросетями», — сказал парламентарий.

Встреча Сквернялиса и Гражулиса не была вписана в повестку премьера. Встреча с Ландсбергисом там была указана.