Киев отправил Берлину ноту за посещение немецкими депутатами Крыма

Симферополь, , 15:49 — REGNUM Власти Украины направили правительству Германии ноту протеста в связи с приездом в Крым группы из десяти депутатов немецкой партии «Альтернатива для Германии». Об этом заявил 8 февраля участник делегации, депутат парламента земли Северный Рейн — Вестфалия Рогер Бекамп.

Процитировав фрагмент украинского документа, в котором говорится о том, что Крым — «временно оккупированная территория», Бекамп подчеркнул, что немецкие депутаты не обнаружили в Крыму следов «российской оккупации».

Ранее парламентарий назвал приехавших на полуостров членов германской делегации «друзьями Крыма». По его словам, антироссийские санкции — «наказание» для обычных жителей российского региона.

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Добавим также, 7 февраля украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что «вправил мозги» немецким парламентариям после посещения депутатами партии «Альтернатива для Германии» Крыма. По словам Мельника, его общение с руководством фракции оказалось действенным.

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Напомним, десять парламентариев от партии «Альтернатива для Германии» 3 февраля прибыли в Крым для того, чтобы наладить партнерские отношения с регионом, а также обсудить с властями возможность снятия санкций.

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Киевские власти в отношении немецких депутатов немедленно возбудили уголовное дело, однако приехавших этот факт откровенно рассмешил.