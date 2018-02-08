Четверг, 8 Февраля 2018 года
17:09:25 МСК

Генпрокурор Украины: Саакашвили сможет уехать в любую страну

Политика

Его либо депортируют насильно, либо он уедет добровольно

Генпрокурор Украины: Саакашвили сможет уехать в любую страну
Саакашвили

Киев, 8 февраля 2018, 15:36 — REGNUM  Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили обязательно депортируют с Украины, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает 8 февраля «Эспрессо.TV».

По его словам, как только украинский суд примет решение о том, что Саакашвили не может получить на Украине политического убежища, ему придется добровольно или насильно покинуть страну. В первом случае, Саакашвили сможет выехать в любую страну, какую захочет.

Читайте также: Киевский суд не присвоил Саакашвили статус беженца

«Например, в Нидерланды, где проживает его семья», — сказал Луценко.

В ином же случае украинские власти будут вынуждены депортировать Саакашвили. Однако это необязательно будет Грузия, хотя Украина и согласилась экстрадировать политика, это может быть Польша или другая страна, которую выберет Саакашвили.

Читайте также: Около дома Порошенко в Киевской области прошел митинг

Напомним, Михаил Саакашвили прибыл из Польши на Украину 10 сентября, пробившись с боем через украинский контрольно-пропускной пункт. Находясь на Украине, Саакашвили попросил политического убежища, однако так и не получил ответа.

В свою очередь, Грузия потребовала экстрадиции политика, на что Украина в ответ запустила экстрадиционную проверку.

Читайте ранее в этом сюжете: У Саакашвили истек срок ночного домашнего ареста

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическое обострение в Киеве с участием Саакашвили

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить