Официально: свобода слова в Литве превратилась в свободу лгать и нападать

Вильнюс, , 15:27 — REGNUM В 2017 году литовская служба инспектора по журналистской этике получила 253 жалобы (в 2016 году — 203). Это больше всего с 2007 года, объявило сегодня, 8 февраля, ведомство, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Из этого числа 178 расследований (получены 158 жалоб и начаты 20 расследований по своей инициативе) были проведены в связи с нарушением закона об информировании общества. Также 75 расследований были проведены в связи с возможными нарушениями прав и законных интересов несовершеннолетних.

В 2017 году больше всего жалоб было получено на интернет-порталы — 90 раз (среди них на Delfi. lt — 17, 15min.lt— 17, lrytas.lt— 22, alfa.lt— 6), хотя общее число жалоб на интернет-порталы сократилось (в 2016 году — 113, в 2015 год — 154). 50 жалоб было получено на газеты (14 — на национальные, 36 — на региональные); это чуть больше чем в 2016 году (45). На телевидение получены 33 жалобы, это столько же, сколько и в 2016 году (4 — на LRT, 26 — на коммерческие телеканалы, 1 — на региональной телеканал). На радио в 2017 году была получена только 1 жалоба. По 3 жалобы было получено на журналы и книги. На социальные сети поступили 23 жалобы (21 из них — на Facebook), это немного меньше, чем в 2016 году, когда были получены 28 жалобы.

Выросло число жалоб, представленных политиками и публичными лицами: в 2017 году публичные лица подали 24 жалобы (в 2016 году — 16).

Из 158 жалоб из-за возможных нарушений закона об информировании общества треть (53) были обоснованы или отчасти обоснованы. Остальные — необоснованные, их отказались рассматривать, были остановлены расследования или жалобы были отправлены другому учреждению. Медиация в 2017 году была применена 22 раза — больше всего за время работы службы.

В 2017 год были установлены 18 случаев унижения чести и достоинства, 17 случаев нарушения конфиденциальности лиц, 7 случаев нарушения защиты личных данных, 23 раза не была представлены точная и беспристрастная публичная информация, другие нарушены закона об информировании общества были зафиксированы 31 раз. В 2017 году немного выросло число случаев унижения чести и достоинства (в 2016 году — 9) и нарушения конфиденциальности (в 2015 и 2016 годах — по 13).

Серьезными нарушениями были признаны нарушения, указанные в 1, 2, 3 частях 19 статьи закона об информировании общества. Серьезные нарушения были зафиксированы 18 раз — в два раза больше, чем в 2016 году (9). Все нарушения связаны со 2 частью 19 статьи закона об информировании общества, то есть нарушением запрета распространять дезинформацию и информацию, оскорбляющую человека и унижающую его честь и достоинство. Чаще всего — 3 раза — эти нарушения совершали газета Laisvas laikraštis и портал газетыLietuvos rytas.

Литовские СМИ на русском языке никаких санкций не получили, а жалоб на них — не поступало.

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