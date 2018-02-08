Во Владимирской области грядут посадки полицейских

Владимир, , 15:22 — REGNUM Во Владимире расследуются уголовные дела в отношении высокопоставленных сотрудников регионального управления МВД. Информацию об этом 7 февраля подтвердил прокурор региона Игорь Пантюшин. Он не стал раскрывать подробностей, объяснив это тайной следствия и заботой о семьях полицейских, но отметил, что эта тема может стать «предметом пресс-конференции».

«Это тайна следствия — пока еще там рано говорить о чем-то предметно. Если говорить о чем-то более развернуто, я думаю, это будет предметом нашей пресс-конференции, и мы вам все расскажем, что будет дозволено в рамках следствия. Дело только возбуждено. Еще рано говорить. И вы сами понимаете, что за каждым, пусть и преступником, стоит его семья: и дети, и родители. А город у нас маленький, и все прекрасно понимают, о чем мы говорим. И это вызывает не совсем правильное понимание со стороны близких и родственников того, кто привлекается», — процитировало прокурора издание «Зебра ТВ».

По данным СМИ, речь идет о делах, связанных с коррупцией. Фигурантами могут стать сотрудники отдела экономической безопасности.

ИА REGNUM напоминает, что ранее во Владимирской области был осужден глава УМВД Сергей Губарев. Он был приговорен к двум годам и четырем месяцам лишения свободы условно за растрату.

В суде было доказано, что полковник Губарев использовал для поездок к родственникам в Липецкую область служебный автомобиль и электронную топливную карту. Таким образом, он тратил на свои нужды бюджетные деньги. Ущерб был оценен в 313 тысяч рублей.

Кроме того, Сергей Губарев давал указания начальнику медсанчасти размещать в ведомственном санатории своих родственников. Оплата шла через материальную помощь, которая должна была выдаваться подчиненным полковника. Также в деле были эпизоды, связанные с покупкой продовольствия в кабинет полковника за государственный счет. Весь ущерб был возмещен, а дела прекращены по акту амнистии.

Напомним, что на защиту осужденного полковника вставала губернатор Светлана Орлова. В начале следствия она заявляла о том, что дела бы не было «без денег коммунального спрута». После того, как Владимир Путин уволил Сергея Губарева, а СКР попросил объяснить свои слова, Светлана Орлова прекратила защищать экс-главу УМВД.

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