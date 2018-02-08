Севастополь выплатит компенсацию Порошенко и Ко

Севастополь, , 15:15 — REGNUM В правительстве Севастополя приняли решение компенсировать украинским олигархам, в том числе и нынешнему президенту Украины Петру Порошенко, стоимость их ранее национализированного имущества. Решение принято 8 февраля на очередном заседании правительства города.

«Проект подготовлен в рамках реализации федерального законодательства и поручения правительства РФ и предлагает обеспечить конституционные права и интересы собственников, определив, кто вправе обратиться за возмещением стоимости. Размер компенсации будет устанавливаться с учётом документов собственников об убытках и на основании рыночной стоимости», — заявил директор департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин.

Отметим, что проект нормативного акта дублирует проект закона, с которым власти дважды обращались в Заксобрание, но поддержки необходимого количества депутатов так и не получили.

В конце февраля 2015 года правительство Севастополя национализировало 11 предприятий, входящих в имущественный комплекс «Севастопольского морского завода им. С. Орждоникидзе», собственником которого ранее являлся нынешний президент Украины Пётр Порошенко.

Читайте также: Порошенко может получить от России возмещение за Севастопольский морзавод

Весной 2017 года председатель Заксобрания города-героя Екатерина Алтабаева отмечала, что регулирование вопросов национализации к полномочиям субъекта РФ не относятся.

«У нас нет законодательных актов Севастополя, которыми бы регулировались вопросы национализации. Следовательно, этот процесс в законном русле у нас не проводился», — поясняла спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января в городском парламенте не хватило одного голоса, чтобы принять правительственный законопроект, касающийся национализированного ранее «Севастопольского морского завода имени С. Орджоникидзе». Документ заблокировали депутаты «группы Алексея Чалого» Вячеслав Горелов и Виктор Посметный, напомнившие, что украинский президент, которому ранее принадлежал завод, ведёт страну к нацизму, поэтому никаких компенсаций не заслуживает.

Также отметим, что парламентский пул губернатора поддержал предложение Дмитрия Овсянникова, однако выступил против поимённого голосования по вопросу и опубликования результатов в СМИ.

Читайте ранее в этом сюжете: Севморзавод им. Орджоникидзе перешел в федеральное подчинение