66% граждан одобряют деятельность органов госбезопасности России

Москва, , 15:15 — REGNUM Большинство жителей России (66%) положительно оценивает нынешнюю деятельность российских служб госбезопасности. Отрицательно — 12% респондентов, 21% затруднились ответить. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Службы госбезопасности защищают государство от угроз (27%), защищают и обеспечивают безопасность гражданам (13%), предотвращают теракты (7%).

Привлекательной считают службу в органах госбезопасности 69% российских граждан. Это на 27 п.п. больше, чем в 2001 году.

45% опрошенных хотели бы, чтобы в органах служили их дети. 33% не хотят этого, 22% затруднились ответить.

По мнению 47% респондентов, служба в органах госбезопасности положительно влияет на их мнение о человеке; на отношение 5% опрошенных данная профессия влияет отрицательно.

О том, что работа в спецслужбах не влияет на их мнение о человеке, заявили 40% опрошенных.

Каждая профессия накладывает на человека свой отпечаток. В частности, главные отличительные черты характера, которые отличают сотрудников госбезопасности — это честность, порядочность, принципиальность (20%).

Также среди отличительных качеств сотрудников госбезопасности граждане РФ назвали ответственность, мужество, самоотверженность, преданность Родине и патриотизм.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 28 января 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, оценки боеготовности Вооруженных сил РФ близки к максимально возможным: 92% граждан считают, что в случае возникновения угрозы армия сможет защитить население страны. Скептически настроены в этом вопросе только 5%.

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