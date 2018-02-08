Верховная рада Украины не хочет принимать закон об антикоррупционном суде

Киев, , 15:04 — REGNUM На Украине продолжаются острые дискуссии относительно необходимости принятия закона о высшем антикоррупционном суде. Создание этого суда, а также поднятие тарифов на газ для населения — главные условия Международного валютного фонда для выделения Украине очередного кредита. При этом западные финансовые доноры хотят, чтобы судьи антикоррупционного суда назначались не украинским властями или на открытом конкурсе, а неким Общественным советом международных экспертов.

В частности, депутат, лидер фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко назвал закон об антикоррупционном суде «фетишем».

"Обманывают людей: «Создадим антикоррупционный суд и справимся с коррупцией». Ложь. Покажите мне хоть одну бедную страну в мире, которая преодолела коррупцию. Нет таких случаев в истории, потому что бедность — это почва для коррупции. Преодоление коррупции — это в первую очередь преодоление бедности и восстановление справедливости во всей судебной системе, а не в одном отдельно взятом антикоррупционном суде. Каждый суд в стране — от районного до верховного — должен быть антикоррупционным», — сказал Ляшко в кулуарах рады сегодня, 8 февраля.

При этом депутат, сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко также отметил, что его фракция не будет поддерживать законопроект об антикоррупционном суде. По его словам, все украинские суды должны показывать пример борьбы с коррупцией.

«Западные партнеры недовольны борьбой с коррупцией, которая имитируется в государстве. Сегодня нет политической воли, чтобы бороться с коррупцией. По выводам международных агентств, сейчас в Украине коррупция больше, чем при прошлой власти. Наштамповали антикоррупционных агентств, наштамповали правоохранительных органов, дали им много денег, но главное — нет политической воли бороться с коррупцией. Никакой дополнительный суд — для карманников, для домушников, антикоррупционный, военный суд не решит этих вопросов… Мы не будем за это голосовать. Мы голосовали за реформирование судебной системы в целом. Это наиболее коррумпированная система… Мы за то, чтобы была реформирована вся система», — сказал Бойко 8 февраля в кулуарах рады.

В то же время депутат от фракции «Батькивщина» Сергей Евтушок заверил, что его политсила поддержит президентский законопроект №7440 о создании суда с последующим возвращением документа на доработку.

«В соответствующем документе не говорится о том, что исключительно САП (специальная антикоррупционная прокуратура) и НАБУ (национальное антикоррупционное бюро) рассматривают дела топ-коррупционеров страны. А ведь именно для этого и создавались эти органы. Подсудность высшего антикоррупционного суда не будет включать все преступления, подследственные НАБУ. Президент дает возможность новосозданному суду рассматривать любые другие мелкие дела. Так не должно быть», — считает Евтушок, слова которого цитирует пресс-служба партии.

Депутат отметил, что роль общественного совета международных экспертов при отборе судей будет носить «консультативный, а не решающий характер». «И мы понимаем, почему президент вывел экспертов из этого процесса. Есть большой риск, что в новом суде будут судьи, которые будут подчиняться влиянию Порошенко», — отметил депутат.

Внефракционный депутат Борислав Розенблат считает, рада может принять закон об антикоррупционном суде уже сегодня.

«Думаю, 226 голосов мы всегда найдем. Все депутаты Украины, которые избраны народом Украины, должны работать в интересах Украины, а не иностранных политиков… Мне всё равно, что думают наши иностранные партнеры… Они хотят свои законы, пусть принимают их в своих странах», — сказал Рознеблат в эфире телеканала «112 Украина».

Кроме того, научный сотрудник Института государства и права Украины Николай Серый считает, что интересы международных финансовых доноров и украинского народа совпадают.

«Интересы украинского народа полностью совпадают с интересами международного сообщества. И украинский народ, и международное сообщество хотят, чтобы в Украине не было управляемых политикой правоохранительных органов и судов… Нам еще год нужно, чтобы провести в обществе дискуссии о моделях работы антикоррупционного суда: с международными элементами, без международных элементов. Создается четкое впечатление, что до конца этого года никакой суд не будет создан. Эти разговоры перейдут в новый этап после украинских президентских выборов. Этот вопрос будет стоять уже перед новым президентом», — прогнозирует Серый.

Напомним, 12 февраля в Киев прибудет группа экспертов Международного валютного фонда для проведения технических консультаций с украинскими чиновниками. «Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев в период с 12 по 16 февраля для проведения технических консультаций с представителями власти Украины», — цитируется в пресс-релизе Фонда постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Как сообщалось, в 2018 году Украина направит на обслуживание государственного долга 130,2 млрд грн. (4 млрд 511 млн долл.). Это почти на 20 млрд грн. (693 млн долл.) больше, чем в прошлом году. В частности, на погашение внешнего госдолга выделят 61,7 млрд грн. (2,137 млрд долл.), внутреннего — 114 млрд грн. или 3,950 млрд долл. Планируется, что по состоянию на 31 декабря 2018 года предельный объем украинского госдолга составит 1,999 трлн грн. или 69,2 млрд долл. (60% ВПП). При этом долг Украины перед МВФ составляет 12 млрд долл.