Зачем посол США встречается с польской оппозицией

Станислав Стремидловский, , 21:40 — REGNUM

Лидер польской оппозиционной партии «Гражданская платформа» (РО) Гжегож Схетына заявил, что его сила подготовит собственный законопроект об Институте национальной памяти (IPN), в котором будут изменены наиболее спорные положения. Об этом политик рассказал после встречи с послом США в Польше Полом Джонсом. По словам Схетыны, темой беседы стал «нынешний кризис в польско-американских отношениях». Он подчеркнул, что подписание президентом Польши Анджеем Дудой поправок к закону об IPN в среду президентом вызывает «изумление у наших самых важных союзников», в том числе — американских политиков. И добавил, что «Гражданская платформа» намерена провести консультации с канцелярией президента Польши, чтобы проект получил поддержку Дуды.

Напомним, что речь идут о вступивших в силу изменениях, устанавливающих уголовную ответственность за оправдание «преступлений нацистов, преступлений коммунистов, преступлений, совершенных украинскими националистами и членами украинских подразделений, сотрудничавших с Третьим рейхом…», а также за публичные утверждения, что «польская нация или Республика Польша несет ответственность или совместную ответственность за нацистские преступления, совершенные Третьим рейхом». Этот закон вызвал напряжение в отношениях Варшавы с Израилем, США и Украиной. Особенно болезненной для польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) стала реакция Вашингтона. До того, как поправки попали на стол Дуде, дважды против подписания их выступал государственный департамент США. С просьбой наложить на них вето к президенту Польши обращались республиканские и демократические законодатели — члены группы конгресса Соединенных Штатов по борьбе с антисемитизмом. После того, как Дуда всё же поставил свою подпись под законом, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон «разочарован» этим.

Поэтому факт встречи лидера самой крупной оппозиционной польской партии с американским послом выглядит интригующим. Для «Гражданской платформы» — это шанс, во-первых, получить поддержку очень влиятельного союзника, наладить с ним доверительные отношения. Во-вторых, отмыться от негативного имиджа «пронемецкой партии», который РО заработала в то время, когда ее возглавлял нынешний председатель Европейского совета Дональд Туск. А чего могут хотеть американцы? Они показали PiS и ее лидеру Ярославу Качиньскому, что у тех нет монополии представлять Варшаву перед Вашингтоном. Фактически, как уже прогнозировало ИА REGNUM, США играют на раскол «Права и Справедливости» или проведение там дворцового переворота. Зачем Схетына говорит о желании провести консультации с канцелярией президента Польши, чтобы его проект поправок получил поддержку Дуды? Кому нужен оппозиционный законопроект, когда уже принят правительственный? Иное дело — попробовать наладить взаимодействие с президентом, которого не любит консервативное крыло PiS, партии, делегировавшей Дуду во власть. И вряд ли случайно появились слухи после встречи лидера РО с американским послом о том, что «Право и Справедливость» готовится сместить Схетыну с поста председателя сеймовой комиссии по иностранным делам.

Но вряд ли американцы руководствуются в этом вопросе только лишь тем, что Варшава своим законом «обидела» Израиль и, соответственно, еврейских лоббистов в США. Возможно, Вашингтон усомнился в верности своего — как постоянно заявляет «Право и Справедливость» — «главного союзника» в Европе, заподозрив PiS в желании пойти на примирение с Берлином и Москвой. Основания так думать есть. В январе сего года новый министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович побывал в Берлине, где заявил, что раздражающая немцев идея взыскать с них за преступления нацистов во время Второй мировой войны больше не стоит в повестке дня. А затем на днях принял российского посла в Польше Сергея Андреева и выразил готовность «разблокировать двусторонние контакты в избранных сферах», подчеркнув необходимость «смены тона общения и избегания негативных высказываний». Но проблема в том, что после прихода к власти в 2015 году «Право и Справедливость» слишком увлеклась в интересах внутренней политики антинемецкой и антироссийской пропагандой. Слова Чапутовича в отношении Германии мгновенно вызвали взрыв возмущения среди политиков PiS, и Качиньский в итоге был вынужден дезавуировать заявление министра. Что касается российского вектора, то здесь предложения «Права и Справедливости» о размораживании диалога мигом подхватит оппозиция, которая и так публично спрашивает: «Почему в списке врагов, которые уничтожали Польшу в прошлом и наверняка продолжат делать это в будущем (без такого пропагандистского тезиса о врагах PiS не сможет удержаться у власти), отсутствует наш извечный неприятель — Россия?».

Cудя по всему, «Право и Справедливость» под угрозой раскола будет вынуждена вернуться к модели ориентации исключительно на Соединенные Штаты, которые в перспективе могут захотеть разыграть ее против Германии и/или России. Время для кардинальной смены геополитической ориентации Польши, видимо, еще не пришло. Хотя небольшие подвижки не стоит исключать.