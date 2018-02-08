СМИ: Несмотря на неприязнь Трампа, США втайне ищут взаимодействия с Ираном

Вашингтон, , 14:13 — REGNUM В декабре 2017 года администрация президента США Дональда Трампа связалась с Ираном с предложением создать секретный канал для проведения переговоров по поводу освобождения заключенных, удерживаемых обеими сторонами, заявили официальные лица США, знакомые с ситуацией, сообщает американское издание The Wall Street Journal.

Тем не менее власти исламской республики не ответили на шаги Вашингтона, несмотря на последующие три попытки добиться взаимодействия с Тегераном. В результате этого по-прежнему неопределенной остается судьба четырех граждан США, находящихся под стражей в Иране.

Сделанное в декабре предложение стало первой демонстрацией желания Вашингтона осуществить обмен заключенными между США и Ираном. В известность о попытках наладить контакт с Тегераном был также поставлен ряд чиновников США, а также близкие находящихся в заключении в Иране людей.

«Они [сотрудники государственного департамента] заявили, что они открыли двери для обсуждения и несколько раз направляли в Иран запросы, однако ответа не было», — отметила Хуа Цюй, жена Вана Сиюэ из Принстонского университета, осужденного в Иране на 10 лет за шпионаж.

В дипломатическом ведомстве США отказались комментировать шаги по формированию контактов с Ираном.

«Мы ищем любые возможности, с помощью которых мы можем обратить внимание на том факту, что мы хотели бы добиться освобождения американских заключенных, несправедливо удерживаемых в Иране, что делается посредством широкого спектра механизмов», — подчеркнул помощник госсекретаря по связям с международной и внутренней общественностью Стив Голдстин.

Нынешний президент США относился довольно критично к последнему обмену заключенными между США и Ираном, осуществленному его предшественником Бараком Обамой в январе 2016 года. В день обмена США открыли доступ к $400 млн для Тегерана, которые были заморожены Вашингтоном с 1970-х годов. Тогда кандидат-республиканец назвал эти деньги «выкупом».