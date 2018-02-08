Пхеньян показал миру новую межконтинентальную ракету «Хвасон-15»

Пхеньян, , 14:13 — REGNUM 8 февраля жители планеты смогли увидеть межконтинентальную баллистическую ракету нового типа «Хвасон-15». Демонстрация нового оружия состоялась в Пхеньяне, где сегодня проходит военный парад, приуроченной к 70-й годовщине основания собственной армии. Центральное телевидение страны ведёт прямую трансляцию места.

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На торжественном мероприятии были представлены сразу несколько пусковых установок с баллистическими ракетами нового типа. В параде помимо 200 единиц военной техники приняли участие почти 13 тыс. северокорейских военнослужащих.

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Как сообщало ИА REGNUM, испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15» Вооруженные силы КНДР провели в ночь на 29 ноября 2017 года. Ракета упала в море в пределах исключительной экономической зоны Японии, на расстоянии 250 км от северной префектуры Аомори.

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Сообщалось, что ракета способна достичь любой точки США. При этом власти КНДР заверили, что «это не будет представлять собой угрозу для любых стран и регионов, пока не нарушены будут интересы нашего государства».

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