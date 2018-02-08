ОДКБ готова вмешаться в события на Юго-Востоке Украины

Киев, , 13:56 — REGNUM Силы ОДКБ готовы участвовать в миротворческой миссии на территории Донбасса, считает заместитель генсека ОДКБ Валерий Семериков. Об этом он, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил 8 февраля на встрече с журналистами, отвечая на соответствующий вопрос.

«Потенциал, оснащённость и укомплектованность наших миротворческих сил позволяют выполнять операции по поддержанию мира в любом регионе мира, — отметил Семериков. — Я это ответственно заявляю. Не только основываясь на своем видении вопроса, но и видении этого вопроса со стороны экспертов. Если будет принято соответствующее решение, мы подадим заявку в ООН о том, что мы готовы участвовать в миссии на территории Донбасса».

При этом он критически отнесся к идее размещения миротворческих сил по всей территории Юго-Востока Украины.

«Россия предлагает размещать «голубые каски» по территории соприкосновения, — заявил он. — Для чего используются миротворческие силы? Для того, чтобы развести враждующие стороны в первую очередь. Я лично не понимаю, для чего выставлять миротворческие силы на границе, допустим, с Россией. У нас что, конфликт? Нет никакого конфликта. У нас какая-то проблема? Нет проблемы. Может быть, преследуется цель, чтобы перекрыть гуманитарные потоки, которые идут на территорию Донбасса со стороны России. Ну, так это негуманно. Я высказал свою точку зрения. Если будет принято решение, то наши миротворцы готовы».

Напомним, что Организация Договора о коллективной безопасности возникла 15 мая 1992 года, когда между её странами-участницами в Ташкенте был подписан документ. Своими целями организациями провозглашает «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защиту на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам».

Отметим, что в 1993 году к ОДКБ присоединились Азербайджан, Белоруссия и Грузия, однако позже Азербайджан, Грузия и Узбекистан покинули ряды организации. В настоящее время членами ОДКБ являются шесть стран. С мая 2017 года генеральный секретарь организации — Юрий Хачатуров (экс-начальник главного штаба вооружённых сил Армении), сменивший на этом посту Николая Бордюжу.