США готовятся к ракетному удару, Россия решает судьбу Сирии: Радио REGNUM

Москва, 8 февраля 2018, 14:00 — REGNUM
- В чьих руках: планирует ли Россия определять судьбу Сирии?
- Ядерный масштаб: США создадут новую ракету для удара по РФ и КНР;
- «Вообще не адекватен»: украинский министр обороны открестился от «сдачи» Крыма;
- Сковало льдами: у берегов Японии застряло сахалинское судно с пассажирами;
- Бегство населения: в 2018 году отток населения из ДФО увеличится в два раза.
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