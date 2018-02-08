Офис украинского издания «Вести» подвергся обыскам и погромам

Киев, , 13:30 — REGNUM Украинские силовики захватили 8 февраля офис украинского издания «Вести», сообщает издание.

Согласно сообщению, силовики начали операцию около 06:00 8 февраля. Захватом офиса занимаются сотрудники главной военной прокуратуры, Национальной полиции и агентства по розыску и управлению активами (АРМА). При этом в издании отмечают, что руководящую роль в операции играет АРМА.

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По данным «Вестей», всех работников выгнали из редакции и не пускают, силовики выносят из офиса какие-то вещи. Правоохранители проводят обыск в офисе, однако никаких комментариев не дают, адвокатов выгоняют. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что непричастна к обыскам.

«Возможно, у силовиков и есть повод проводить там следственные действия, но тот способ, который мы видим, это очевидное дикарство», — сказал глава национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

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А по словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, силовики «просто уничтожают независимое СМИ».

Напомним, правозащитные организации неоднократно указывали, что на Украине серьезные проблемы с соблюдением прав человека и свободы слова, так как украинские власти преследуют любые оппозиционные СМИ.

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