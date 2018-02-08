Четверг, 8 Февраля 2018 года
17:12:17 МСК

Офис украинского издания «Вести» подвергся обыскам и погромам

Политика

Силовики выносят какие-то вещи из редакции и никого не пускают внутрь

Киев, 8 февраля 2018, 13:30 — REGNUM  Украинские силовики захватили 8 февраля офис украинского издания «Вести», сообщает издание.

Согласно сообщению, силовики начали операцию около 06:00 8 февраля. Захватом офиса занимаются сотрудники главной военной прокуратуры, Национальной полиции и агентства по розыску и управлению активами (АРМА). При этом в издании отмечают, что руководящую роль в операции играет АРМА.

Читайте также: В Совфеде возмущены ложью украинских СМИ о смерти Поповских

По данным «Вестей», всех работников выгнали из редакции и не пускают, силовики выносят из офиса какие-то вещи. Правоохранители проводят обыск в офисе, однако никаких комментариев не дают, адвокатов выгоняют. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что непричастна к обыскам.

«Возможно, у силовиков и есть повод проводить там следственные действия, но тот способ, который мы видим, это очевидное дикарство», — сказал глава национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Читайте также: СМИ Украины извратили сказанное Волкером о праве вето РФ

А по словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, силовики «просто уничтожают независимое СМИ».

Напомним, правозащитные организации неоднократно указывали, что на Украине серьезные проблемы с соблюдением прав человека и свободы слова, так как украинские власти преследуют любые оппозиционные СМИ.

Читайте ранее в этом сюжете: Главред «Страны» Гужва прокомментировал решение выехать в Австрию

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Террор и политические убийства на Украине

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить