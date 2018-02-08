Собчак и Сурайкин зарегистрированы кандидатами в президенты РФ

Москва, , 13:21 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в четверг, 8 февраля, зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты России. Ими стали представитель партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак и представитель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин. Об этом, как передает НТВ, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии.

«Теперь нам ясно, что в избирательном бюллетене будет 8 кандидатов, зарегистрированных кандидатов, — говорит Памфилова. — Я хочу всем им пожелать успехов, чтобы кампания прошла достойно, с уважением друг к другу и к избирателям».

Ранее стало известно, что ЦИК зарегистрировала кандидатами в президенты РФ действующего главу государства Владимира Путина (самовыдвиженец), Павла Грудинина (КПРФ), Владимира Жириновского (ЛДПР), Сергея Бабурина («Российский общенародный союз»), Григория Явлинского («Яблоко») и Бориса Титова («Партия роста»).

Как сообщало ИА REGNUM, президентские выборы в Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года. Большинство жителей России, согласно последним опросам, считают, что уровень явки на предстоящих выборах будет выше, чем в 2012 году.

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