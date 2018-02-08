Тимошенко и Яценюк поехали на «молитвенный завтрак» в США решать вопросы

Киев, , 13:19 — REGNUM Сегодня, 8 февраля, в Вашингтон Холле (США) состоится 66-й Национальный молитвенный завтрак. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 4 тысяч человек со всего мира. Политики, общественные деятели и бизнесмены соединятся в молитве за процветание своих стран.

Напомним, по сложившейся традиции молитвенный завтрак с президентом США проходит в первый четверг февраля. В этом году мероприятие сдвинули на неделю. На мероприятии Украину представляет небольшая делегация политиков. Как сообщает пресс-служба партии «Батькивщина», на завтрак к Дональду Трампу отправилась делегация партии во главе с лидером Юлией Тимошенко, передает пресс-служба политсилы.

«Делегация «Батькивщины» во главе с лидером партии Юлией Тимошенко находится в Соединенных Штатах Америки с целью участия в мероприятиях по программе Национального молитвенного завтрака, а также проведения ряда рабочих мероприятий. Руководство верховной рады проинформировано о командировке по действующей процедуре», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Вашингтоне Тимошенко успела провести встречи с членом Республиканской партии США Марко Рубио и главой комитета по иностранным делам сената США Бобом Коркером.

«Стороны обсудили ситуацию в Украине, в частности вопросы, связанные с агрессией России против нашего государства, и предоставление летального оружия США Украине», — информирует пресс-служба.

Кроме того, в Вашингтоне находится лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк. Во время встречи с американскими высокопоставленными политиками он призвал США объединить пакеты санкций в отношении Кремля за Крым и ситуацию в Донбассе.

«Санкции в отношении Крыма не такие жесткие. И поэтому второй вопрос, который мы поднимали, — необходимость объединить «крымские санкции» с санкциями по Донецку и Луганску. Чтобы Путин не думал, что если он уйдет из Донецка и Луганска, то вся санкционная политика по отношению к Российской Федерации будет пересмотрена и останутся только частично символические санкции за незаконную аннексию Крыма», — сказал Яценюк, передает 8 февраля пресс-служба партии.

В свою очередь, первый вице-спикер рады, представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко раскритиковала Тимошенко за визит в США.

«Говорят, несколько десятков нардепов собираются на молитвенный завтрак в США. Праведные и набожные у нас депутаты. Хотя, возможно, более правильно работать на Украину в сессионную неделю. И молиться дома и не на камеры. Демонстрировать единство ради страны, а не дрязги и раскол. Не представляю себе, чтобы американские сенаторы и конгрессмены в одну-единственную сессионную неделю на месяц драпанули куда-то массово позавтракать… даже совместная молитва это не оправдывает», — отметила Геращенко на своей странице в Фейсбуке.

При этом политолог Дмитрий Фищенко считает, что молитвенный завтрак организован для «политических трупов».

«Наши политики будут использовать всё что возможно. Сегодня они получили сигналы от вашингтонского обкома, что политическую элиту прошлого они не будут поддерживать ни при каких условиях. И они все побежали в Вашингтон договариваться. Раз в год для таких политических трупов организовывается большое политическое сборище — это тризна по тем, кто политически умирает. Их всех собрали и показали на весь мир, что мы с ними не будем иметь никаких отношений», — сказал Фищенко 8 февраля в эфире канала «112 Украина».

В то же время с ним не согласилась политический эксперт Светлана Фабрикант.

«Там много и молодых людей, у которых политическая карьера только начинается. Там есть и одни, и вторые, и третьи. Там есть те, кто начинает карьеру. Они считают, что это станет их ступенькой в их политической значимости, понимая, что Америка сегодня имеет большое влияние на политику в Украине. У тех, кто едет в США, обманчивое ощущение. Они уверены, что они получат значимость… Видя, как это всё происходит и какое количество людей собирается на завтраке, думаю, что президент США не знает не только фамилии людей, которые прилетели к нему помолиться и позавтракать, но и с какой страны они приехали. Фактически это ничего не решает…», — сказала Фабрикант.

Как сообщалось, это второй визит Тимошенко на молитвенный завтрак к Трампу. В 2017 году она заявила, что после завтрака в Вашингтоне Трамп провел с ней короткую встречу в отдельной комнате, а не возле туалета, как писали отдельные СМИ.

«Если бы кто угодно возле туалета мог встретиться с президентом США, я думаю, что там был бы весь мир сегодня и ловил бы президента у туалета. Мне больно просто от этого. Встреча проходила абсолютно достойно, планово, это отдельная комната, где проходили события молитвенного завтрака», — рассказала Тимошенко.

Напомним, молитвенный завтрак проходит в столице США Вашингтоне каждый год, с 1952 года в первый четверг февраля. Мероприятие посещал каждый президент США, начиная с Дуайта Эйзенхауэра. Завтрак организуется конгрессом США вместе с христианской организацией Fellowship Foundation, на него приглашаются представители бизнеса, политики, общественные и религиозные деятели, всего — около 3 тысяч человек из нескольких десятков стран. По словам пресс-секретаря организации Fellowship Foundation Ларри Росса, на завтраке будут присутствовать более 50 человек из России. В частности, в Вашингтон уже прилетела кандидат в президенты РФ Ксения Собчак.