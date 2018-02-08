В Латвии одобрен закон об отказе от русского языка в школах

Рига, , 13:15 — REGNUM Несмотря на протесты, прошедшие 8 февраля у здания латвийского парламента в Риге, депутаты законодательной власти Латвии одобрили в предварительном чтении закон, согласно которому все школы страны c 2020—2021 учебного года перейдут на латышский язык. Об этом сообщает сайт Delfi.lv.

Митинг против государственного образования исключительно на государственном языке собрал в столице Латвии более сотни человек. Протестующие заявили о том, что сегодняшнее голосование фактически означает ликвидацию в Латвии образования на русском языке.

«Несмотря на акцию протеста, депутаты сейма сегодня 67 голосами «за» (при 21 голосе «против») передали на рассмотрение парламентских комиссий законопроект о постепенном переводе обучения в общеобразовательных учебных заведениях только на латышский язык начиная с 1 сентября 2019 года», — говорится в сообщении.

Реформа образования вызывает резкое недовольство в латвийском обществе. В стране около 40% жителей считают русский язык родным, и до последнего времени в некоторых школах на нём преподавали часть предметов. Однако власти Латвии планируют перевести всё обучение исключительно на государственный язык — латышский.

Напомним, 23 января на Украине собравшиеся в Киеве возле здания Конституционного суда радикалы украинской националистической партии «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потребовали от властей отмены закона «Об основах государственной языковой политики».

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Упомянутый закон был принят на Украине в 2012 году. Согласно его тексту, предусматривалась возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны.

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