В Воронеже прощаются с погибшим в Сирии Романом Филиповым

Воронеж, , 12:19 — REGNUM Похороны майора Воздушно-космических сил Героя Российской Федерации Романа Филипова состоятся сегодня, 8 февраля, в Воронеже. Гроб с телом Героя Российской Федерации доставили с аэродрома ВАСО к Дому офицеров в Коминтерновском районе Воронежа, где пройдет гражданская панихида, передает корреспондент ИА REGNUM.

В ближайшие полчаса проходит отпевание, на котором присутствуют только семья и близкие погибшего офицера.

Между тем, перед Домом офицеров собрались тысячи людей — это и сослуживцы, и коллеги Романа Филипова, и журналисты, и просто горожане, пришедшие попрощаться с героически погибшим летчиком.

Похоронен Роман Филипов будет на Аллее героев на историко-мемориальном кладбище в Коминтерновском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, Роман Филипов погиб 3 февраля в Сирии. Самолет, на котором он совершал облет зоны деэскалации в провинции Идлиб, был сбит боевиками. Летчик смог катапультироваться, но героически погиб в бою с террористами.

У Романа Филипова остались родители, которые живут в Воронеже, супруга и маленький ребенок.

6 февраля указом президента РФ Владимира Путина Роману Филипову было присвоено звание Героя Российской Федерации, посмертно.

Сегодня же, 8 февраля, на подмосковном аэродроме Чкаловский перед отправкой тела Романа Филипова в Москву с героем простились министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и члены коллегии Минобороны.

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