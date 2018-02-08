Военные Турции «нейтрализовали» 1028 сирийских курдов

Анкара, , 11:56 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» 1028 повстанцев из Отрядов народной самообороны в Сирии, сообщает 8 февраля Anadolu.

Среди этих людей, по словам Турции, присутствовали также члены Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Представители Отрядов народной самообороны отвергают утверждение, согласно которому в их рядах находятся террористы, заявляя, что Анкара использует данную дезинформацию как предлог для оправдания военного присутствия в Африне.

Термин «нейтрализованы» используется турецкими военными по отношению к убитому противнику, а также захваченному в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, 20 января вооруженные силы Турции начали операцию «Оливковая ветвь», направленную против Отрядов народной самообороны, состоящих преимущественно из сирийских курдов.

Соединенные Штаты заявили, что создадут на турецко-сирийской границе приграничную армию из курдов, что и стало причиной ответных действий Анкары.

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