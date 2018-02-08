Тело погибшего в Сирии Романа Филипова доставили в Воронеж

Воронеж, , 11:40 — REGNUM Тело погибшего в Сирии майора Воздушно-космических сил Героя Российской Федерации Романа Филипова доставили в Воронеж — самолёт Ил-76 прибыл с аэродрома «Чкаловский» на аэродром Воронежского авиазавода (ВАСО).

На «Чкаловском» глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу и члены Коллегии Минобороны простились с Романом Филиповым, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Сегодня мы провожаем в последний путь гвардии майора, Героя России Филипова Романа Николаевича. Провожаем с воинскими почестями, провожаем с участием друзей, боевых товарищей, сослуживцев, министра обороны и его заместителей. Майор Филипов с честью выполнил свой воинский долг, сохранил верность присяге, принёс себя в жертву в борьбе с врагом и тем самым поставил себя в первый ряд лучших защитников Отечества», — сказал на траурной церемонии статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Доме офицеров в Коминтерновском районе Воронежа состоится гражданская панихида. В эти минуты перед зданием уже собрались журналисты, жители города, пришедшие попрощаться с героически погибшим летчиком.

Романа Филипова похоронят 8 февраля на Аллее героев на историко-мемориальном кладбище в Коминтерновском районе.

Роман Филипов погиб 3 февраля в Сирии. Его самолет был сбит террористами при облете зоны деэскалации в провинции Идлиб. Летчик катапультировался, но погиб, героически отбиваясь от боевиков.

У Романа Филипова остались родители (они живут в Воронеже — в этом городе родился и учился сам Роман), супруга и маленький ребенок.

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6 февраля указом президента РФ Роман Филипов удостоен звания Героя Российской Федерации — посмертно. 7 февраля стало известно, что школа №85 Воронежа получит имя Героя России Романа Филипова.

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