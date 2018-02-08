Песков: На вопрос об ударе США в Сирии ответит Минобороны РФ

Новосибирск, , 11:33 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать удар коалиции, возглавляемой США, по военным подразделениям сторонников официального Дамаска, так как это вопрос Минобороны РФ. Об этом официальный представитель Кремля заявил 8 февраля в Новосибирске.

Свой отказ Дмитрий Песков аргументировал тем, что он не «располагает детальной информацией» по этому вопросу.

«Я бы не стал сейчас давать комментарий (по произошедшему в Сирии, прим. ИА REGNUM ), потому что не располагаю детальной информацией», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина рекомендовал журналистам обратиться за дополнительными сведениями в Министерство обороны России.

Как сообщало 8 февраля ИА REGNUM, самолёты «антитеррористической» коалиции во главе с США нанесли удар по подразделениям сторонников Башара Асада.

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По данным представителей коалиции, авиаудар был нанесён в ответ на вооружённое нападение сторонников официального Дамаска на штаб «Демократических сил Сирии» (SDF), в котором находились американские военные советники. Инцидент произошёл в восьми километрах восточнее от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат.

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