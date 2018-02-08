Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью пилота Филипова в Сирии

Москва, , 11:24 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с гибелью военного летчика Романа Филипова, пилотировавшего самолет Су-25СМ в Сирии. Об этом сообщает в четверг, 8 февраля, пресс-служба Кремля.

«Турецкий лидер выразил президенту РФ соболезнования в связи с гибелью 3 февраля в результате атаки боевиков в зоне деэскалации «Идлиб» российского военного летчика Романа Филипова», — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в сирийской провинции Идлиб террористы сбили российский штурмовик Су-25СМ. Летчик майор Филипов катапультировался, на земле вступил в бой с пытавшимися захватить его в плен террористами и погиб, подорвав гранатой себя и нападавших.

Президент РФ присвоил офицеру звание «Герой России» посмертно.

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