Четверг, 8 Февраля 2018 года
17:08:00 МСК

Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью пилота Филипова в Сирии

Политика

3 февраля в сирийской провинции Идлиб террористы сбили российский штурмовик Су-25СМ

Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью пилота Филипова в Сирии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Реджеп Эрдоган

Москва, 8 февраля 2018, 11:24 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с гибелью военного летчика Романа Филипова, пилотировавшего самолет Су-25СМ в Сирии. Об этом сообщает в четверг, 8 февраля, пресс-служба Кремля.

«Турецкий лидер выразил президенту РФ соболезнования в связи с гибелью 3 февраля в результате атаки боевиков в зоне деэскалации «Идлиб» российского военного летчика Романа Филипова», — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в сирийской провинции Идлиб террористы сбили российский штурмовик Су-25СМ. Летчик майор Филипов катапультировался, на земле вступил в бой с пытавшимися захватить его в плен террористами и погиб, подорвав гранатой себя и нападавших.

Президент РФ присвоил офицеру звание «Герой России» посмертно.

Читайте также: Франц Клинцевич рассказал, чем был сбит в Сирии российский Су-25

А также: СМИ: Установлена личность боевика, сбившего в Сирии российский Су-25. Видео

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить