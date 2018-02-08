Шведское СМИ: Санкции против России основаны на лжи

Стокгольм, , 11:17 — REGNUM Конфронтация Запада с Россией в настоящее время основывается на двух примерах пропагандистской лжи: «нападение» России на Грузию в 2008 году и «оккупация» Россией Крыма в 2014-м, пишет шведская газета Sydöstran.

Подобные утверждения приводятся СМИ и политиками в качестве доказательства российской агрессии в рамках пропаганды запугивания, целью которой в конечном счете является присоединение страны к НАТО, подчеркивает ежедневное шведское издание. Однако ничего общего с реальностью эта пропаганда не имеет, и достаточно исследовать несколько простых фактов, чтобы это понять.

Что касается Грузии. Евросоюзом была организована целая комиссия по расследованию причин вооруженного конфликта в Южной Осетии под руководством швейцарского дипломата Хайди Тальявини, которая постановила: «Открытые столкновения начались с массированной артиллерийской атаки Грузии».

Тогда были убиты порядка 2000 осетин, а центр осетинской столицы Цхинвали лежал в руинах. Треть жителей Южной Осетии обратились в бегство. Также одной из мишеней стали российские миротворцы, которые находились в регионе с одобрения ООН. Подобное обстоятельство застало Россию врасплох, однако она быстро смогла мобилизовать силы и отразить атаку, после чего российские войска были выведены из Грузии в полном соответствии с международным правом, пишет Sydöstran.

Приказ к действиям, будучи на тот момент президентом Грузии, отдал сам Михаил Саакашвили, который, по мнению шведского издания, является не кем иным, как «военным преступником под защитой НАТО».

«Саакашвили прилюдно заявил, что отдал приказ своим войскам начать операцию… Когда позже массмедиа обвинили Россию, я не поверил своим ушам», — сказал президент России Владимир Путин в публичной беседе с Оливером Стоуном.

Теперь Крым. Утверждение, что Россия оккупировала полуостров, также не соответствует действительности, приводит свою оценку шведское издание. Свои войска в Крым Россия не отправляла, в процессе присоединения не прозвучало ни единого выстрела. Население региона в ходе референдума, на котором присутствовали зарубежные наблюдатели, со значительным перевесом проголосовало «за» воссоединение с Россией. После чего российская сторона была обвинена в нарушении международного права, даже несмотря на то, что пункт 2 первого параграфа Устава ООН закрепляет право народов на самоопределение, вплоть до отделения.

Итак, крымское воссоединение в западных СМИ стало приводиться в качестве причины расширения санкций, введенных Евросоюзом и США в отношении России. О том, что стояло за мирным воссоединением Крыма с Россией, СМИ умолчали. А спровоцировал крымские события антиконституционный переворот в Киеве, совершенный не без поддержки Запада 22 февраля 2014 года, напоминает шведская газета. Во главе переворота стояли вооруженные фашисты-русофобы. И хоть их называли более мягким словом — «националисты», — своих фашистских взглядов они не отрицали, отмечает издание.

В самой Швеции вокруг Грузии и Крыма на данный момент преобладает риторика, которую можно назвать «альтернативными фактами», пишет Sydöstran. СМИ преподносят информацию, построенную на выборочных фактах. Однако, подобная «пропаганда лжи» не станет ни на йоту правдивее от того, что ее неустанно повторяют политики и официальные СМИ, заключает издание.