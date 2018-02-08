Американский полковник назвал уничтожение сирийского штаба самообороной

Дамаск, , 11:05 — REGNUM Удар по штабу сирийских войск, нанесенный военными международной коалиции во главе с США, стал «защитной» мерой на якобы спланированную правительственными войсками Сирии атаку, сообщает 8 февраля издание Politico со ссылкой на источник.

Начальник управления по связям с общественностью штаба операции «Непоколебимая решимость», которую проводит коалиция во главе с США, полковник Томас Вил заявил, что сирийские военные предприняли атаку на штаб Демократических сил Сирии (SDF), в котором в качестве советников, помощников и сопровождающих сил находились военнослужащие коалиции.

«После того как от 20 до 30 артиллерийских и танковых снарядов взорвалось в пределах 500 метров от штаба, SDF при поддержке коалиции нанесли по агрессорам серию авиационных и артиллерийских ударов. В это время в штабе находились советники из коалиции. Эти действия были предприняты в качестве самообороны», — заявил полковник.

Он добавил, что во время «отражения нападения» на SDF командование операции связывалось с российскими военными, и те якобы заверили, что «не предпринимают никаких действий против сил коалиции в данном районе».

Подчеркнем, что удар проамериканской коалиции был нанесен по штабу правительственных войск Сирии на территории самой Сирии. В момент нападения США, в штабе находились около 500 человек, по меньшей мере 100 из которых погибли.

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Указанные американским чиновником Демократические силы Сирии (SDF) — это группировка так называемой умеренной оппозиции в Сирии, в которую в числе прочих входят курдские отряды народной самообороны (YPG и YPJ) и представители Сирийской арабской коалиции. SDF был образован в октябре 2015 года.

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