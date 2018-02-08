Новый премьер-министр Дагестана сделал первые назначения в правительстве

Махачкала, , 10:55 — REGNUM В Дагестане началось формирование нового кабинета министров. Назначенный 7 февраля на пост председателя правительства региона Артем Здунов уже принял первые кадровые решения.

Первым назначенным стал Анатолий Карибов, сообщили ИА REGNUM 8 февраля в пресс-службе главы региона. Новый премьер утвердил его первым вице-премьером. Он занимал этот пост и в предыдущем правительстве — с 2013 года. Ранее, в период с 2002 по 2013 годы, он был заместителем министра по делам молодежи и туризму Дагестана, первым заместителем министра культуры и туризма, руководителем регионального Агентства по туризму.

Вчера был подписан указ о назначении министра экономики и территориального развития. Им стал Осман Хасбулатов, до этого руководивший республиканским многофункциональным центром госуслуг (МФЦ). Получило своего нового руководителя министерство образования Дагестана — на должность министра утверждена Уммупазиль Омарова, которая одновременно будет занимать пост заместителя председателя правительства. В прежнем правительстве она также занимала этот пост после назначения в январе 2018 года, сменив уволенного Шахабаса Шахова.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство Дагестана было отправлено в отставку 5 февраля после громких арестов премьер-министра Абдусамада Гамидова и двух его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также экс-министра образования Шахабаса Шахова, в отношении которых возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

На должность нового главы правительства врио руководителя Дагестана Владимир Васильев предложил Артема Здунова — министра экономики Татарии. На внеочередном заседании парламента региона 7 февраля депутаты большинством голосов одобрили его кандидатуру.

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