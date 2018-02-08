Украина нацелила свою крылатую ракету на Россию? Радио REGNUM

Москва, 8 февраля 2018, 11:00 — REGNUM
- Цена ошибки: жёсткая реакция Израиля и США на новый польский закон;
- Испытания — не испытания, и ракета — не своя: о перспективной украинской крылатой ракете;
- Высокие отношения: о чём говорит сотрудничество Египта и Израиля против терроризма;
- Своих не сдаёт: готово ли российское общество к визиту папы Римского?
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