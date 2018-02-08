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Украина нацелила свою крылатую ракету на Россию? Радио REGNUM

Политика

О потенциальной угрозе, которую несёт крылатая ракета украинского производства

Украина нацелила свою крылатую ракету на Россию? Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 8 февраля 2018, 11:00 — REGNUM  

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regnum author Радио REGNUM
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