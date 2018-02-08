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МИД РФ о ситуации в Африне: интересы США и Турции расходятся всё сильнее

Политика

Вашингтон и Анкара уже оказались по «разные стороны баррикад»

МИД РФ о ситуации в Африне: интересы США и Турции расходятся всё сильнее
Иллюстрация: Mid.ru
Олег Сыромолотов

Москва, 8 февраля 2018, 10:20 — REGNUM  «Очаг напряженности» в сирийском Африне, где с 20 января 2018 г. военные Турции проводят операцию «Оливковая ветвь», расширяется. Об этом заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов в интервью РИА «Новости».

По его словам, интересы США и Турции, которые являются союзниками по НАТО, расходятся всё сильнее в данном регионе. По сути, отмечает замглавы российского внешнеполитического ведомства, Вашингтон и Анкара уже оказались по «разные стороны баррикад».

«Вместе с тем развитие обстановки в Африне, спровоцированное в том числе и действиями американцев, действительно может привести к еще большей дестабилизации в данном регионе», — отметил Сыромолотов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 февраля вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что турецкие ВВС вполне могут уничтожить американских военных, переодетых в форму курдских Отрядов народной самообороны (YPG).

По его словам, армия Турции начнет военную операцию в том случае, если курдские силы не покинут сирийской город Манбидж.

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Военная операция Турции «Оливковая ветвь» в Сирии
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