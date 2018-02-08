МОК установил для России срок выплаты «антидопингового» штрафа

Пхенчхан, Южная Корея, , 09:40 — REGNUM «Антидопинговый» штраф в размере $15 млн Россия должна будет выплатить до окончания зимних Олимпийских игр — 2018 в Пхенчхане, заявил 8 февраля журналистам первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«В соответствии с решением исполкома сумма должна быть оплачена до конца Игр. Сейчас об этом говорить преждевременно», — сказал Поздняков журналистам.

Другим обстоятельством, ограничивающим спортсменов из России, является запрет на использование российского флага. По условиям Международного олимпийского комитета российские спортсмены обязаны выступать под нейтральным флагом.

«Делаем все, чтобы на церемонии закрытия был российский флаг», — сказал Поздняков.

Напомним, исполнительный комитет МОК приостановил членство ОКР, однако позволил выступить атлетам, которые не были уличены в употреблении допинга. В соответствии с решением международного комитета, Россия в лице ОКР обязана будет внести $15 млн на развитие глобальной антидопинговой системы.

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Подобные подходы организаторов Олимпиады в России назвали унизительными и спортмены, и политики. В декабре Госдума РФ приняла официальное заявление, в котором решение МОК было названо необоснованным, а «запрет представлять на соревнованиях свою страну» назван «унизительным для любого спортсмена».

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