«Свободная сирийская армия» взяла на себя ответственность за Су-25

Идлиб, Сирия, , 09:22 — REGNUM Российский штурмовик Су-25СМ был сбит одним из боевиков группировки «Свободная сирийская армия» (FSA). Об этом сообщила в своём Facebook 7 февраля организация Northern Syria Observer.

Позиционирующая себя как союз независимых сирийских журналистов организация взяла интервью у одного из боевиков группировки.

Махмуд Хадж Исмаил с позывным «Кастро» заявил, что это именно он сбил российский штурмовик Су-25, причём сбил не из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК), а из зенитной установки советского образца ЗУ-23−2. Кроме того, исламист похвастал, что этот российский штурмовик — уже пятый самолёт, сбитый его группировкой.

Следует отметить, что террористы различных группировок для повышения своего авторитета среди прочих бандгрупп решили устроить себе рекламу на сбитом российском самолёте. Ответственность за происшествие также взяли на себя «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джейш ан-Насер».

Напомним, Су-25, выполнявший разведку местности в сирийской провинции Идлиб, был сбит 3 февраля. Военный пилот российских ВВС катапультировался, однако, попав в окружение террористов, отстреливался и предпочёл погибнуть, подорвав себя гранатой.

Лётчику гвардии майору Роману Филиппову было присвоено звание Героя России (посмертно).

Добавим, согласно заявлению первого замглавы комитета Совета Федерации по обороне Франца Клинцевича, штурмовик Су-25 был сбит над сирийской провинцией Идлиб при помощи российского переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла».

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