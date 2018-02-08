«До края и обратно?»: в Европе рассказали о рисках начала войны с Россией

Мюнхен, Германия, , 07:35 — REGNUM Риск начала военного столкновения между Москвой и Европой очень высок. Об этом говорится в докладе Мюнхенской конференции по безопасности, опубликованном в Express.co.uk. Сам текст документа под названием «До края и обратно?» официально будет опубликован в четверг, 15 февраля, перед конференцией, которая пройдёт с 16 по 18 февраля.

По мнению экспертов, в последнее время вероятность начала войны между Россией и странами — членами НАТО растёт, при этом отмечается, что боестолкновения могут начаться непреднамеренно. Происходит это по ряду причин.

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Главными факторами риска начала войны называются несоблюдение соглашений о контроле за вооружениями, развертывание дополнительных сил и рост напряжения вокруг военных учений.

«В этом ужасном состоянии дел просчеты и непонимание могут привести к непреднамеренному военному столкновению», — говорится в докладе.

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Также процесс нормализации отношений между РФ и Западом осложняют конфликт на юго-востоке Украины и поставки американскими властями Киеву летального оружия.

Кроме того, некоторые страны — члены ЕС все более и более скептически относятся к дальнейшему процессу евроинтеграции с Венгрией и Польшей в прямой конфронтации с Брюсселем. При этом один из главных членов ЕС — — Германия — всё чаще не участвует в дебатах из-за внутренних конфликтов.

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Добавим, что 54-я Мюнхенская конференция по безопасности пройдёт с 16 по 18 февраля. За три дня выступлений и пленарных заседаний политики и дипломаты обсудят актуальные проблемы международной безопасности.

В 2017 году в форуме приняли участие свыше 500 политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира. Россию представлял глава МИД РФ Сергей Лавров. Одной из ключевых тем конференции стало будущее трансатлантического партнерства после прихода к власти в США Дональда Трампа.

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