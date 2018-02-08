Украина пригрозила Путину распадом России: Радио REGNUM

Москва, 8 февраля 2018, 08:00 — REGNUM
- Из стороны в сторону: Украина вышла из ядерного бизнеса с Россией и Казахстаном;
- Угроза распадом: Киев волнуется из-за президентских выборов в Крыму;
- Ваше авто увозят: в Госдуму внесён законопроект о сообщении автовладельцам об эвакуации ТС;
- Монополия в действии: как и кого продвигает «Яндекс»;
- Бессовестности нет предела: чем обернутся идеи Кудрина.
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