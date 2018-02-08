Украина: испытания — не испытания, и ракета — не своя

Киев, , 04:12 — REGNUM Сообщение секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова об успешном испытании крылатой ракеты украинского производства заставляет задуматься о потенциальной угрозе, которую несет эта ракета. Возможные ее тактико-технические характеристики и особенности применения рассматривает в своей статье военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Максимальная дальность полета составляет 280 км, и применяться изделие может как против кораблей, так и наземных целей условного противника. Запуск ракеты может осуществляться с наземных пусковых установок, кораблей и боевых самолетов. Государственное киевское конструкторское бюро «Луч» занялось созданием крылатой ракеты (ОКР «Нептун») еще в 2016 году. А в декабре 2017-го эта информация была размещена в СМИ. Теперь же были проведены успешные испытания. Здесь украинский официоз несколько покривил душой. От того, что было представлено на видео запуска, до пролета практически готовой ракеты путь еще очень долгий. Пока что речь идет только о так называемых бросковых испытаниях, отработке работоспособности твердотопливного ускорителя, без подключения турбореактивного двигателя. Который, собственно, и является основным двигателем ракеты.

Основа для создания такой ракеты у украинских разработчиков есть. Еще в 2002 году киевское КБ «Луч» получило из России эталонный образец ракеты Х-35. То, что было представлено под видом крылатой ракеты «Нептун», выглядит почти точной репликой российской ракеты. Одна из главных составляющих крылатой ракеты — это система наведения. Способна ли нынешняя Украина пройти весь путь до создания окончательного варианта крылатой ракеты и чем это грозит?

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