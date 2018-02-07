The Strategist: Что не так с американским «ядерным зонтиком»?

Александр Белов, , 19:06 — REGNUM

Новый «Обзор состава и количества ядерного оружия» (NPR), представленный администрацией президента США Дональда Трампа, получил нелестные отзывы. Некоторые считают, что США отходит от долгосрочной политики Вашингтона по сокращению размера и значимости своего ядерного арсенала и стремится, как заявили в МИД Германии, начать новую «гонку вооружений» с Россией и Китаем. Другие настаивают на том, что документ представляет собой возврат к временам холодной войны. Редакционная коллегия The Washington Post осудила стремление Трампа расширить ядерный арсенал. Многие утверждают, что Трамп снижает порог использования ядерного оружия, подчеркивая, что новые ядерные боеголовки с зарядом малой мощности рано или поздно приведут к началу ядерной войны, пишет Боб Лион в статье для австралийского издания The Strategist.

Читайте также: National Interest: США могут случайно подтолкнуть Россию к ядерной войне

Что касается официальных лиц США, то они не стали указывать на то, что нынешний «Обзор состава и количества ядерного оружия» во многом схож с позицией предыдущей администрации. США по-прежнему гарантируют, как и при администрации бывшего президента США Барака Обамы, что Соединенные Штаты не станут использовать или угрожать возможным использованием ядерного оружия в отношении государств, не обладающих ядерным оружием. Аналогичным образом, порог использования ядерного оружия также остался неизменным. Основная часть программы стратегической модернизации содержит в себе элементы, которые были изложены в последние годы президентства Обамы. Маловероятно, что даже совокупный размер ядерного арсенала в будущем увеличится. Появление новой ядерной боеголовки с зарядом малой мощности для ракеты морского базирования Trident D5 означает лишь то, что будет проведена модификация небольшого количества существующих боеголовок. На данном этапе заявленной новой крылатой ракеты морского базирования просто нет. Вполне возможно, что она никогда не будет построена.

Как бы там ни было, Австралии стоит внимательно взглянуть на изменения, которые коснулись политики США в Азии. Для этого нужно открыть страницы 36−37 «Обзора состава и количества ядерного оружия» и прочитать раздел «Укрепление политики сдерживания в Азии».

Для всех, кто ознакомился с текстом документа, очевидно, что в новом «Обзоре состава и количества ядерного оружия» можно встретить гораздо меньше изменений, чем принято полагать. Большая часть раздела «Укрепление политики сдерживания в Азии» посвящена нескольким направлениям, в которых выявлены отличия стратегической ситуации в Азии от ситуации в ЕС. В Азии нет баз передового развертывания и самолетов двойного назначения, которые присутствуют в ЕС в рамках военного альянса НАТО. В тексте документа говорится, что «США в настоящее время полагаются почти исключительно на свой стратегический ядерный потенциал для реализации политики сдерживания и обеспечения гарантий безопасности региональных союзников».

США обязуются предпринять следующие шаги для «поддержания надежного расширенного сдерживания» в регионе:

поддерживать интегрированные, гибкие и адаптируемые ядерные и неядерные возможности США;

продолжать инвестировать средства в противоракетную оборону, необходимую для отражения северокорейской ракетной угрозы;

проводить военные учения с союзниками, чтобы продемонстрировать совместную приверженность политике сдерживания;

продолжить работу с союзниками для достижения общего понимания стоящих перед нами ядерных опасностей и выработки необходимых мер сдерживания в ходе консультативных диалогов.

Читайте также: The Hill: США должны продемонстрировать Москве свою решимость

Если внимательно присмотреться к приведенному выше списку, можно заметить, что в плане расширенного ядерного сдерживания в Азии нет ничего нового. Может возникнуть вопрос касательно заявлений о необходимости разработки новой крылатой ракеты морского базирования. Да, в «Обзоре состава и количества ядерного оружия» указано, что старые крылатые ракеты «Томагавк», оснащенные ядерной боеголовкой, «на протяжении десятилетий» способствовали сдерживанию и укрепляли уверенность союзников США, особенно в Азии. Документ также призывает начать исследование возможностей «быстрого развития современных крылатых ракет морского базирования». Однако далее указано, что разработка новой ракеты может заставить Москву соблюдать договор о РСМД. Таким образом, документ изобличает стремление США использовать новую крылатую ракету для того, чтобы подтолкнуть Россию к соблюдению своих обязательств по контролю над вооружениями.

Что касается региональных союзников США, то новая крылатая ракета вряд ли станет тем волшебным средством, которое приведет к укреплению позиций Вашингтона в Азии. Текст «Обзора состава и количества ядерного оружия» не предусматривает изменений, которые могли бы существенно усилить политику сдерживания в регионе и уменьшить опасения союзников относительно долговечности и надежности американского «ядерного зонтика». Это означает, что региональные государства продолжат настаивать на создании собственных ядерных арсеналов.

Читайте ранее в этом сюжете: American Conservative: НАТО угрожает не Россия, а сдача западных ценностей

Читайте развитие сюжета: The Hill: Почему Трамп ненавидит Россию?