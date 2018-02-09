«Яндекс»: зачем России замешанная на коммерции пропаганда?

Москва, , 10:19 — REGNUM Недополитик Н, организовавший провалившуюся «забастовку избирателей», может служить характерным показателем новостной логики «роботов» поисковика «Яндекс». Новости про него не подчиняются простым законам распределения интересных тем. Если в яндексовском топе стоит новость про этого персонажа, она будет с большой вероятностью не просто входить в топ-5, а почти 50% времени держаться в нем на первом месте. Это явным образом демаскирует имеющуюся установку на раскрутку вышеуказанной персоны и всех ее ужасно интересных, с точки зрения яндексовских «роботов», деяний. Но почему вообще поставлена такая задача?

Если «Яндекс» продвигает свои коммерческие услуги, то общий закон рекламы, состоящий в том, что реклама должна находиться на тревожном или пугающем фоне, в данном примере не срабатывает. Мало кому господин Н интересен и уже тем более — он никого не пугает. Неужели коммерческая организация проваливает прибыль в угоду абстрактному героизму или его кто-то оплачивает? Вряд ли здесь мы сталкиваемся со случаем чистой и незамутненной деловыми интересами любви. Вообще же, самыми привлекательными для себя «роботы» «Яндекса» избрали темы Украины, США и Донбасса, которые действительно вызывают тревогу у граждан России.

Но подача новостей в смеси их с рекламой обладает одним неприятным свойством. Известно, что на фоне негативных и тревожащих новостей реклама срабатывает лучше, потому что человек не может постоянно находиться в напряжении, а позитивная реклама его расслабляет. В итоге для того, чтобы висеть в новостном топе, новости должны быть тревожно-депрессивного свойства — так они милее коммерчески мотивированным «роботам». А неприятное свойство в том, что возникает замкнутый круг или даже настоящая воронка, затягивающая читателя все глубже и глубже.

Суммарно это приводит к тому, что на вершине новостей оказываются недополитик Н, «оппозиция», в целом неправота и преступность любых действий России, справедливость осуждения мировым сообществом опять-таки любых ее действий, повсеместная картина поражений и провалов. Представим себе политическую партию, сформированную на перечисленных тезисах. Избирательские предпочтения такой группы представляются очевидными. Более важный вопрос, однако, — зачем вся эта замешанная на депрессии и коммерции пропаганда нужна России? И не пора ли во всех смыслах дорогой оппозиции пожить своей жизнью? Отдельной от столь презираемых ею прочих россиян.

Подробнее об исследовании читайте в статье: За кого на президентских выборах проголосует партия «Яндекса»?