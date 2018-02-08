Я тебя слепил из того, что было: «Яндекс» и российская оппозиция

Москва, , 16:58 — REGNUM Кроме коммерческих интересов «Яндекса» и его «партнеров», проведенное ИА REGNUM исследование выявило очевидную политическую и пропагандистскую направленность новостного топа на главном поисковике России. К жалобе на нарушение антимонопольного законодательства, которую подало в ФАС, это не имеет отношения, но в наше политически насыщенное время представляет немалый интерес посмотреть, чью сторону занимает информационный монополист в сфере поиска новостей.

При переходе с главной страницы «Яндекса» на определенную новость из топ-5, пользователь видит перед собой девять источников, предлагающих ему узнать детали. Таким образом, создается иллюзия выбора, которой по факту нет, потому что выбор предлагается всегда из одного и того же круга источников, ограниченного буквально восемью СМИ. Этот механизм дает «Яндексу» самостоятельно формировать политическую повестку, что видно каждому пользователю невооруженным взглядом, но теперь получило подтверждение данными исследования. Множество примеров показывают, что микроскопические с точки зрения реального содержания новости могут по несколько суток висеть в топе, занимая умы граждан России. Ближайший пример — распропагандированная «Яндексом» так называемая «забастовка российских избирателей». Провальная акция, собравшая по всей стране всего несколько тысяч человек, выглядела потрясающим событием в изложении яндексовских «роботов», ярко проявивших в данном случае свою политическую ангажированность. Причем пропаганды деятельности недополитика Н. этим «роботам» показалось мало, и после акции они еще пару дней смаковали количество задержаний.

Эта трехдневная эпопея, занимавшая первую строчку новостного топа как важнейшее событие в жизни России, — яркий, но не единственный случай. Стоит еще принять во внимание, что засоряя информационное пространство такого рода «важными новостями», «Яндекс» грубо работает на ограничение свободы слова, продвигает настоящий информационно-политический тоталитаризм. О каком свободном рынке может идти речь, когда возможности «Яндекса», судя по собранной статистике, значительно превосходят возможности какого-нибудь официального печатного органа ЦК КПСС? Вроде газеты «Правда», которая могла отбирать информацию в соответствии с политической задачей, но не могла заставить граждан СССР запретить читать «Советский спорт». А вот «Яндекс» с компанией своих протеже — вполне могут это сделать.

Информационная коробка, организованная тем, что на языке «Яндекса» называется «беспристрастными роботами», в действительности является результатом ангажированности неизвестных лиц, которые формируют новостную повестку в соответствии с известными им целями. Цели эти нетрудно понять, проанализировав случаи, подобные вышеуказанному. Трогательная забота «Яндекса» об информационной раскрутке российской несистемной оппозиции разувает каждый чих этой оппозиции до урагана пятой категории. Невзирая на реальность, в которой всю эту оппозицию сложно разглядеть в микроскоп, — но которая с подачи «Яндекса» приобретает поистине национальные масштабы.

Так За кого на президентских выборах проголосует партия «Яндекса»?