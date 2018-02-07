Буджак – гагаузская земля: Гагаузия готова к самоопределению

Комрат, Молдавия, , 17:04 — REGNUM «Гагаузский народ отвергает притязания Румынии на земли Бессарабии и Буджака, не подтвержденные фактами истории на протяжении последнего тысячелетия», — говорится в резолюции прошедшего в Комрате регионального форума, посвященного четвертой годовщине гагаузского референдума о независимости 2014 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Авторы документа отмечают, что гагаузский народ является «приверженцем суверенитета и целостности государства Республики Молдова», но считают законным и обоснованным право гагаузского народа на внешнее самоопределение на исторических землях предков — в Буджаке.

Участники форума осудили деятельность румыноунионистских партий и организаций, направленную на ликвидацию Молдавии и ее присоединение к Румынии, и призвали все здоровые силы общества объединиться против этой угрозы.

«Рекомендуем руководству Гагаузии официально обратиться к руководству Республики Турция и Российской Федерации выступить гарантами отложенного статуса гагаузской автономии на внешнее самоопределение, чтобы защитить волеизъявление народа, выраженное на референдуме 2 февраля 2014 года, от посягательств соседнего румынского государства», — отмечается также в документе.

Кроме того, участники форума осудили действия властей Молдавии по внесению в конституцию европейского вектора развития, идущего вразрез с положениями действующей конституции РМ, запрещающей государственную идеологию.

Они также призвали власти Гагаузии инициировать проведение съезда депутатов всех уровней и созывов Гагаузии в марте 2018 года.

Региональный форум прошел при участии руководства Гагаузии. Башкан (глава) автономии Ирина Влах, выступая на форуме, обратила внимание на то, что в последние дни руководство целого ряда сёл принимает символические декларации об объединении с Румынией, при этом правоохранительные органы никак на это не реагируют. Зато уголовные дела, заведенные на организаторов гагаузского референдума 2014 года, до сих пор не закрыты, хотя это были действия как раз в поддержку молдавской государственности.

В свою очередь председатель народного собрания Гагаузии Владимир Кысса сказал, что в 2014 году гагаузы «четко показали, что они хотят в Евразийский союз», и что если с молдавским государством «возникнут какие-то проблемы», то они воспользуются правом на самоопределение.

2 февраля 2014 года в Гагаузии состоялось два референдума. На законодательном референдуме 98,09% участников проголосовали за то, чтобы Гагаузия автоматически стала независимым государством в случае присоединения Молдавии к Румынии. А в ходе консультативного плебисцита более 97% проголосовали против вступления в ЕС и за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

Проведение референдума и его итоги были массово поддержаны жителями соседнего Тараклийского района, где активизировалось движение за присоединении к Гагаузии.

Власти Молдавии объявили оба референдума «незаконными» и начали уголовное преследование его организаторов и симпатизантов. Уголовное дело по этому поводу не закрыто до сих пор.

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