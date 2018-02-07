Монополия в действии: «Яндекс» продвигает тайно избранных

Москва, , 19:23 — REGNUM Самый популярный в России поисковик «Яндекс» создал в информационном новостном поле ситуацию, которую нельзя назвать здоровой. Как показало проведенное ИА REGNUM исследование, заявленная «Яндексом» объективная и независимая подборка новостей в топ-5 не является на поверку ни объективной, ни независимой. Исследование продолжалось с 15 ноября по 27 декабря 2017 года, за это время было собрано 4118 замеров, показывающих содержание новостного топа.

Результат математической обработки набранной статистики можно со всем основанием считать поразительным. Всего лишь восемь СМИ из имеющихся в стране 10 000 попадают в этот топ регулярно и с вероятностью более 95%. Мало того, и среди оставшихся за бортом существует некая «градация веса», в соответствии с которой даже самый интересный, злободневный и исключительный материал не сможет пробиться в топ-5 в рамках «объективного и независимого отбора» механизмами «Яндекса». Это тем более примечательно на фоне того, что в топ-5 может гарантированного попасть новость устаревшая, не эксклюзивная и даже содержащая грамматические ошибки, зато ведущая на сайт «избранного» СМИ.

Что же получается в сумме? «Яндекс», пользуясь своим положением практически монополиста в новостном поиске, обернул работу крупнейших СМИ страны на свои коммерческие интересы, и, в свою очередь, крупнейшие СМИ, в том числе и государственные, обслуживают коммерческий интерес «Яндекса». Положение совершенно ненормальное для информационного рынка огромной страны, который из самых принципиальных соображений должен быть открытым и честным.

В связи с этим ИА REGNUM 5 февраля направил обращение в Федеральную антимонопольную службу. Обращение содержит в себе два требования, а именно:

1. Признать действия ООО «Яндекс», выражающиеся в формировании «Топа новостей», ранжировании новостей по их производителям нарушениями ч. 1 ст. 10 и ст. 14.3 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

2. Выдать ООО «Яндекс» предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства с запретом выноса «Топа новостей» на главную поисковую страницу.

С результатами исследования и технологией его проведения можно детально ознакомиться здесь: Рукотворные роботы «Яндекса» атакуют! — и переворачивают Россию