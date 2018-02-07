Эпидемия кори на Украине: Киеву и здесь нужна помощь Вашингтона

Киев, , 16:45 — REGNUM Официальный Киев в настоящий момент ведет переговоры с правительством США относительно предоставления в виде гуманитарной помощи для Украины вакцин против кори. Об этом журналистам сегодня, 7 февраля, заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в этом году ситуация с корью на Украине особенно сложная. Согласно официальной информации, с начала 2018 года корью заболели 3554 человек, из них 1165 взрослых и 2389 детей; при этом умерло 4 человека — двое детей и двое взрослых.

«Мы общаемся с американским правительством, чтобы предоставить как гуманитарную помощь дополнительные вакцины, потому что мы бы хотели распространить их не только для детей, но и для взрослых, находящихся в группе высокого риска. Это врачи, медсестры в детских больницах, учителя, те, кто, возможно, в армии», — сказала прессе Супрун.

Кроме того, стало известно, что Минздрав Украины получит 901 тысячу 400 вакцин против кори, паротита и краснухи от ЮНИСЕФ.

Как рассказала замглавы представительства детского фонда ООН на Украине Лора Билл, причина резкой вспышки кори на Украине заключается именно в низком уровне иммунизации.

«Украина находилась на третьем месте с конца по уровню вакцинирования… Благодаря дополнительным и запланированным доставкам, мы уверены, что в Украине будет достаточно вакцины против кори, несмотря на повышение спроса, обусловленного вспышкой заболевания», — заявила Билл.

Ранее директор Центра общественного здоровья министерства здравоохранения Владимир Курпита заявил, что ситуация с заболеваемостью корью на Украине остается напряженной. В частности, по состоянию на 5 февраля в стране не осталось ни одного региона, где не был бы зарегистрирован хотя бы один случай кори.

До этого экс-заместитель председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас заявил, что нынешняя ситуация с корью на Украине полностью отвечает критериям эпидемии, однако ее даже некому объявить.

«На сегодня в Украине есть эпидемия кори, которая отвечает всем эпидкритериям. Но, к сожалению, ее никто не может официально объявить. Потому что из-за неэффективных реформ уничтожены эпидструктуры и необходимые службы. Нет руководителя, ответственного за ситуацию в здравоохранении», — заявил Протас.